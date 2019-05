Nove pessoas detidas por venda especulativa de bilhetes para o jogo Benfica-Santa Clara

Lusa Comentários 18 Mai, 2019, 18:42 / atualizado em 18 Mai, 2019, 18:45 | 1.ª Liga

Em comunicado, a ASAE adianta que, na sequência de uma operação de fiscalização, deteve até meio da tarde nove pessoas, em flagrante delito, em Leiria, Marinha Grande, Almada e Lisboa, tendo sido "instaurados nove processos-crime pela prática de especulação na forma tentada e venda irregular de bilhetes".



"Foram apreendidos 18 bilhetes/títulos de ingresso, que se encontravam à venda através da Internet, a atingir valores de lucro de 700% acima do valor facial", refere a ASAE.



Os detidos, entre os quais um menor de 17 anos, foram identificados e constituídos arguidos com termo de identidade e residência até serem presentes a tribunal para julgamento.



A ASAE alerta os consumidores para evitarem a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de venda irregular de bilhetes, punido com pena de prisão até três anos.