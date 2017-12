Números e Curiosidades - 2017

RTP 29 Dez, 2017, 08:21 / atualizado em 29 Dez, 2017, 08:21 | 1.ª Liga

O Ano de 2017 trouxe alguns númerors curiosos, que vão ficar na memória de quem ama o desporto...



INTERNACIONAL



- 250 – Wayne Rooney passou Bobby Charlton como o melhor marcador de sempre do Man. United, chegou aos 250 golos.



- 49 – a diferença de pontos pela qual os LA Lakers perderam frente a Dallas. Pela 1ª vez na história os Lakers perderam por uma diferença superior a 48 pontos.



- 7 – o nº de vezes que Tom Brady participou no SuperBowl, um recorde na competição.



- 19 – o número de Grand Slams conquistados por Roger Federer (recorde).



- 23 – o número de Grand Slams conquistados por Serena Williams (recorde na era open).



- 93 – os anos que o Hull City não pontuava em Old Traford. Marco Silva empatou e fez história 93 anos depois.



- 5 – Os Camarões festejaram pela 5ª vez a vitória no CAN.



- 45 – O número de medalhas conquistadas por Bjoerndalen no Biatlo (o melhor d esempre).



- 500 – Messi chegou aos 500 golos com a camisola do Barcelona.



- 50 – O japonês Miura fez história ao jogar no campeonato profissional com 50 anos (!)



- 8h 30m – o tempo que demorou o jogo de hóquei no gelo entre os Storhamar Hockey Dragons e Sparta Warriors, a contar para a taça da Noruega. É recorde Mundial.



- 4 – Lewis Hamilton venceu pela 4ª vez o título de F1.



- 5 – Sebastian Ogier venceu pela 5ª vez (todas consecutivas) o Mundial de Ralis.



- 6 – Os títulos mundiais em Motociclismo de Marc Márquez (o 4º em Moto GP).



- 5 – Os títulos conquistados pelos Golden State Warriors na NBA.



- 1 – A Eslovénia foi campeã europeia de Basquetebol pela 1ª vez na sua história.



- 10 – Nadal conseguiu a sua 10ª(!) vitória em Roland Garros. O melhor de sempre.



- 168 – os jogos que Óscar Tabarez atingiu como treinador do Uruguai. Ninguém tem tantos jogos pela mesma selecção como Tabarez.



- 12 – As TCE/LC conquistadas pelo Real Madrid.



- 17 – o Mónaco voltou a ser campeão 17 anos depois. (Leonardo Jardim foi o treinador).



- 222 – Os milhões pagos pela transferência de Neymar do Barcelona para o PSG (a transferência mais cara de sempre).



- 60 – A Itália vai falhar um Mundial de Futebol … 60 anos depois (!).



NACIONAL



- 1 – O primeiro troféu de sempre para o Moreirense. A equipa de Moreira de Cónegos conseguiu vencer a taça da Liga.



- 500 – o número de jogos que Luisão atingiu com a camisola do Benfica (só tem Néné à sua frente).



- 90 – Pires marcou o 90º golo na II Liga, e passou a ser o melhor marcador de sempre do 2º escalão do futebol português.



- 73 – o Real SC foi o 73º clube de sempre a participar no campeonato da II Liga.



- 12.213 - A final da Taça de Portugal entre o Sporting e o Sp. Braga tornou-se no jogo feminino com maior assistência de sempre. 12.213 espectadores marcaram presença no Estádio do Jamor, é recorde no futebol feminino em Portugal.



- 4h 08m 26s – Recorde do Mundo para Inês Henriques nos 50km marcha.



- 44 – o número de Miguel Oliveira, o português tornou-se no primeiro piloto de sempre a ganhar uma prova de Moto 2.



- K1 5000 – Pela primeira vez na história Fernando Pimenta foi campeão do Mundo de uma prova de canoagem. Ganhou o Ouro no K1 5000.



- 52 – A W52 FC Porto venceu pela 2ª vez (consecutiva) a volta a Portugal em bicicleta.



- 14 – Foi a posição final de Frederico Morais “Kikas” no ano de estreia no circuito Mundial de Surf. (foi o primeiro português de sempre a atingir uma final no circuito mundial).



- 1 – Joana Schenker tornou-se na primeira portuguesa a conquistar um título mundial de séniores em qualquer modalidade de ondas (Bodyboard).



- 2 – O Sporting conseguiu o seu 2º troféu europeu em Andebol. Venceu a taça challange frente ao Turda.



- 8-5 – foi com este resultado que o Sp. Braga venceu o Artur Music, conquistando o seu 1º título de campeão europeu de futebol de Praia (inédito).



-1 – Pela 1ª vez na história o FC Porto sagrou-se campeão europeu d ebilhar às 3 tabelas.



- 36 – Pela 1ª vez na história o Benfica conseguiu vencer o tetra campeonato em Futebol.



- 5 – Ronaldo levantou o troféu de melhor jogador do Mundo pela 5ª vez.