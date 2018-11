Números e curiosidades à entrada para a 11.ª jornada

RTP Comentários 30 Nov, 2018, 09:53 / atualizado em 30 Nov, 2018, 09:53 | 1.ª Liga

À entrada para a 11.ª jornada:



- Estão marcados até ao momento 232 golos (81 de jogadores portugueses).



- Só uma equipa marcou golos portugueses nas últimas 3 jornadas, o Moreirense.



- Dyego Sousa (Bra) é atualmente o melhor marcador deste campeonato (7).



- Dyego Sousa (Bra), Nani (Spo), Bas Dost (Spo), Nakajima (Portim) e Vinicius (RA) já bisaram neste campeonato por duas vezes.



- Pizzi, Vitor Gomes e Berto, os únicos jogadores a fazer um "hat-trick".



- FC Porto - melhor ataque com 21 golos.



- FC Porto - melhor defesa com apenas 6 golos sofridos.



- 33 grandes penalidades assinaladas (29 convertidas, 4 falhadas).



- Três das 4 falhadas foram ... do Benfica (2) e do Porto (1).



- 28 cartões vermelhos já mostrados, em 90 jogos.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 18 vezes.



- Estádio com mais golos – São Miguel - 20 golos.



- Estádio com menos golos - Bessa - 6 golos.



O que vai acontecer na 11.ª jornada:



- O derby do Porto (Boavista -FC Porto)





- O outro derby do Minho, Sp. Braga - Moreirense



- A 3ª visita consecutiva (3 épocas seguidas) do Feirense ao estádio da Luz para a I Liga.



- O regresso do Belenenses aos Açores 15 anos e meio depois para a I liga.



- O regresso de Luis Castro a Chaves (agora como treinador do VSC)



- A Estreia absoluta de Marcel Keiser na I liga (Sporting)





- Vamos ter o 19º e o 20º treinadores neste campeonato, Keiser (Spo) e Petit (Mar)



- A visita do vice lider (Spo) ao terreno do 5º classificado (Rio Ave)





- o 50º jogo de Abel Ferreira como treinador na I liga (todos ao serviço do Sp. Braga)





- O 40º jogo de Jorge Simão pelo Boavista



O que poderá acontecer nesta jornada 11:





- Coates chegar aos 60 jogos consecutivos na I liga sem falhar 1 segundo (tem 59)





- Nacional chegar às 200 vitórias no escalão principal (tem 199).





- O Feirense continuar a ver a cartolina amarela pela 45.ª jornada consecutiva.



- O Sporting não sofrer golos fora pela 1ª vez em 2018 (!) (Vai a Vila do Conde)



- Rio Ave marcar pela 10ª jornada consecutiva (recebe o Sporting).



- O FC Porto somar a 25ª jornada sem empatar.



- O Chaves sofrer pela 9ª jornada consecutiva



- Termos mudança de líder no campeonato, Sporting.



- O Boavista voltar aos golos 290 minutos depois. (recebe o Porto)



- O Marítimo somar a 6ª derrota consecutiva (!) . Inédito nos 5 últimos anos.



- O Moreirense somar a 4ª vitória consecutiva (!). Inédito na sua história.





- O Feirense regressar à vitórias 3 meses e meio depois (visita a Luz).





- Belenenses continuar sem perder fora de casa (única equipa que ainda não perdeu fora)





- O Boavista voltar a ganahr o derby ... 11 anos depois.



Séries em aberto à entrada para a 11.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Boavista – 290 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Porto - 300 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Belenenses – 140 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Marítimo – 315 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: FC Porto – 360 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: Porto – 120 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Rio Ave – 9 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Chaves – 8 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Feirense - 8 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 24 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Vitória SC - 5 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Moreirense - 3 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Belenenses - 2 jornadas.



- Mais derrotas consecutivas: Marítimo - 5 jornadas.



- Não perde há mais tempo em casa: Sporting – 23 jornadas (desde 7 maio 2017).



- Não perde há mais tempo fora: Belenenses SAD – 5 jornadas (desde 12 Maio 2018).



- Não ganha há mais tempo em casa: Feirense – 4 jornadas (desde 12 Agosto 2018).



- Não ganha há mais tempo fora: Belenenses SAD - 4 jornadas (desde 11 Ago 2018).



Séries incríveis:



- Sporting não perde em casa (I LIGA) há 1 ano e meio.



- Sporting sofre golos fora de casa há 17 jornadas consecutivas (!).



- Feirense vê cartões há 44 jornadas consecutivas.



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 3 anos e 7 meses (22 abril 2015).



- FC Porto - Não empata um jogo há 9 meses.



- Coates joga há 59 jornadas consecutivas sem falhar um segundo de campeonato.



- Cláudio Ramos joga há 50 jornadas consecutivas sem falhar um segundo de campeonato.



Curiosidades:



- 90 jogos até ao momento, 43 vitórias para as equipas visitadas e 27 vitórias para as equipas visitantes (20 empates).



- Coates (Sporting) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (59 jornadas).



Os destaques:



- Sporting sofre golos há 17 jornadas consecutivas fora de casa. Último jogo que não sofreu qualquer golo fora de casa foi a 27 outubro em Vila do Conde. (12 meses consecutivos a sofrer fora). O Sporting vai jogar precisamente em Vila do Conde.





- Cláudio Ramos (gr Tondela), a jogar consecutivamente há 50 jornadas, poderá falhar o seu primeiro jogo ao fim de quase 2 anos.



SABIAM QUE...



- A equipa com mais cartões amarelos é o ... Boavista (36) ?



- O Benfica é a equipa com mais cantos (74)?



- O Belenenses SAD é a ÚNICA equipa que ainda não perdeu fora? (quem diria)





- É o Vitória SC a equipa que não perde há mais tempo?





- O Boavista não vence em casa o Porto há 11 anos?