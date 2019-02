Números e curiosidades à entrada para a 21.ª jornada

- Feirense vai receber o Sporting pela 3ª época consecutiva (inédito na História do Feirense).

- Moreirense recebe o FC Porto pela 5ª época consecutiva (inédito também).

- O 65º clássico no Bonfim entre o Vitória FC e o Belenenses.

- 16 anos depois o Santa Clara regressa ao estádio do Bessa.

- O regresso de Inácio ao Funchal, agora como treinador do Desp. Aves.

- Tomané (um dos melhores marcadores portugueses), agora no Tondela, recebe a sua ex equipa, o Vitória SC.

- Tiago Fernandes (Chaves) vai pela 1ª vez a Braga como treinador.





O que poderá acontecer nesta jornada 21:





- O golo 2222 do Boavista no escalão principal (soma 2220).



- O Marítimo chegar aos 350 empates na I Liga (tem 349).



- O Boavista e Sporting continuarem a ver a cartolina amarela em todas as jornadas.



- O Moreirense somar a 3.ª vitória consecutiva no campeonato. (recebe o FC Porto).



- Sp. Braga marcar pela 11.ª jornada consecutiva.



- Benfica ter golos portugueses pela 3.ª jornada consecutiva.



- O Moreirense somar a 18.ª jornada consecutiva sem empatar.



- O Tondela sofrer pela 16.ª jornada consecutiva.



- O Feirense voltar a ganhar no campeonato quase 6 meses depois. (recebe o Sporting).



- Portimonense ter os seus primeiros golos portugueses.



- O Sporting sofrer fora pela 22ª jornada consecutiva (!)





- O Braga completar 13 meses sem perder em casa.





- O Belenenses voltar aos golos 250 minutos depois.



- O Braga chegar aos 600 minutos (!) sem sofrer golos em casa.





- O Benfica somar a 6ª vitória consecutiva (inédito esta época).



Séries em aberto à entrada para a 21.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Belenenses SAD – 220 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Braga - 357 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Nacional – 350 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Feirense – 205 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: Braga – 520 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: Braga – 267 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sp. Braga – 10 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Tondela – 15 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Feirense - 18 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Moreirense - 17 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 13 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 5 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Vitória FC - 2 jornadas.



- Mais derrotas consecutivas: Portimonense - 2 jornadas.



- Não perde há mais tempo em casa: Sp. Braga – 17 jornadas (desde 13 Jan 2018).



- Não perde há mais tempo fora: FC Porto – 7 jornadas (desde 7 Out 2018).



- Não ganha há mais tempo em casa: Feirense – 8 jornadas (desde 12 Agosto 2018).



- Não ganha há mais tempo fora: Feirense - 10 jornadas (desde 20 Ago 2018).



Séries incríveis:



- Sp. Braga não perde em casa (I Liga) há 1 ano e 1 mes.



- Sporting sofre golos fora de casa há 21 jornadas consecutivas (!).



- Boavista vê cartões há 31 jornadas consecutivas.



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 3 anos e 9 meses (22 abril 2015).



- Moreirense - Não empata um jogo há 5 meses e meio.



- Feirense - Não vence há 18 jornadas (!).



- Cláudio Ramos joga há 60 jornadas consecutivas sem falhar um segundo de campeonato.



- Pepa - Está há 72 jornadas consecutivas como treinador do Tondela (o treinador há mais tempo no mesmo clube).



- Sp. Braga não sofre golos em casa há 520 minutos. (são 3 meses sem sofrer em casa)



Curiosidades:



- 180 jogos até ao momento, 84 vitórias para as equipas visitadas e 59 vitórias para as equipas visitantes (37 empates).



- Cláudio Ramos (Tondela) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (60 jornadas).



Os destaques:



- Sporting volta a jogar fora, sofre golos fora de Alvalade há 1 ano e 4 meses (!)



- Cláudio Ramos (Ton), Jhonatan (Mor) e Talocha (Boa), foram os únicos a jogar todas as jornadas de 2018. Continuam os 3 a jogar consecutivamente.



- Boavista tem neste momento 2220 golos marcados no principal escalão. Pode nesta jornada atingir o número 2222.



SABIAM QUE...



- A equipa com mais cartões amarelos é o ... Boavista (68) e logo a seguir o Sporting com 64?



- O Benfica é a equipa com mais cantos (146)?



- Só o Sp. Braga ainda não perdeu em casa?



- Marítimo é a equipa com menos cantos no campeonato (74)?



- Só 2 clubes ainda não tiveram ninguém expulso, o Feirense e FC Porto.



- Já tivemos 17 treinadores expulsos do banco? O último foi Lito Vidigal do Boavista.









- A estreia do 26.º treinador deste campeonato, Filipe Martins no Feirense.- O 60.º jogo de Abel Ferreira como treinador no escalão principal. (todos pelo Braga).- O 40º jogo de Costinha como treinador na I liga.