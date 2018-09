Números e curiosidades à entrada para a 6.ª jornada

RTP Comentários 27 Set, 2018, 09:48 / atualizado em 27 Set, 2018, 09:48 | 1.ª Liga

À entrada para a 6.ª jornada:



- Estão marcados até ao momento 124 golos (44 de jogadores portugueses).



- Nas últimas duas jornadas apenas houve 7 golos portugueses.



- Benfica é a única equipa a marcar golos portugueses em todas as jornadas.



- Dyego Sousa (Bra) é atualmente o melhor marcador deste campeonato (5).



- Aboubakar (Porto), Bas Dost (Spo), Dyego Sousa (Bra), Rochez (Nac), Ricardo Horta (Bra), Nani (Spo), O. Rashid (St Clara), Xavier (Ton) e Nakajima (Portim) já bisaram neste campeonato.



- Pizzi, o único jogador a fazer um "hat-trick".



- Dyego Sousa marcou em 4 das 5 jornadas.



- FC Porto - melhor ataque com 15 golos.



- Feirense - melhor defesa com apenas 2 golos sofridos



- 16 grandes penalidades assinaladas (14 convertidas, 2 falhadas).



- 13 cartões vermelhos já mostrados, em 45 jogos.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 8 vezes.



- Estádio com mais golos – São Miguel - 16 golos.



- Estádio com menos golos - Afonso Henriques - 2 golos.



O que vai acontecer na 6.ª jornada:



- 4 clássicos do futebol português, o Sporting - Marítimo, o Belenenses - Sp. Braga, o VSC - VFC e o Desp. Chaves - Benfica.





- O Sporting - Marítimo vai realizar-se pela 35ª época consecutiva.



- O Tondela visita o Dragão pela 4ª época consecutiva.



- Volta a haver duelo insular entre Nacional e Santa Clara 16 anos depois.



- Duelo das duas equipas que subiram há duas épocas, Desp. Aves - Portimonense





- E o duelo de Vitórias em Guimarães (VSC - VFC).



- José Peseiro vai fazer o seu jogo 150 como treinador na I liga.





- Nuno Manta vai realizar o seu 60º jogo como treinador na I liga (TODOS pelo Feirense)



O que poderá acontecer nesta jornada 6:



- O golo 800 sofrido pelo Nacional na I liga (soma 796 golos sofridos neste momento).



- O regresso aos golos de Jackson Martinez (Portim.).



- O Portimonense sofrer golos pela 19.ª jornada consecutiva.



- O Feirense continuar a ver a cartolina amarela pela 40.ª jornada consecutiva.



- Jonas chegar ao seu golo 100 no escalão principal (tem 99)



- A primeira vitória do Aves.





- O regresso aos golos do Desp Aves, 220 minutos depois.



- O Benfica continuar com golos portugueses em todas as jornadas (inédito nos últimos 15 anos).



- O FC Porto marcar pela 12.ª jornada consecutiva.



- Benfica, Porto e Braga continuarem a marcar em todas as jornadas.



Séries em aberto à entrada para a 6.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Desp. Aves – 220 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Marítimo - 250 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Desp. Chaves – 150 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Vitória FC – 160 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: Sporting – 160 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: Benfica – 180 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: FC Porto – 11 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Portimonense – 18 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Desp. Aves - 5 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 19 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Benfica - 7 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 2 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Belenenses SAD - 3 jornadas



- Mais derrotas consecutivas: Desp. Aves - 3 jornadas.



- Não perde há mais tempo em casa: Sporting – 20 jornadas (desde 7 maio 2017).



- Não perde há mais tempo fora: Benfica – 16 jornadas (desde 16 setembro 2017).



- Não ganha há mais tempo em casa: Moreirense – 3 jornadas (desde 22 abril 2018).



- Não ganha há mais tempo fora: Portimonense - 7 jornadas (desde 16 Fevereiro 2018).



Séries incríveis:



- Sporting não perde em casa há 1 ano e 4 meses.



- Benfica não perde fora há 1 ano.



- Sporting sofre golos fora de casa há 15 jornadas consecutivas (!).



- Portimonense sem vencer fora de casa há 7 meses.



- Feirense vê cartões há 39 jornadas consecutivas.



- Portimonense sofre golos há 18 jornadas consecutivas.



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 3 anos e 5 meses (22 abril 2015).



- FC Porto - Não empata um jogo há 7 meses.



- Coates joga há 54 jornadas consecutivas sem falhar um segundo de campeonato.



Curiosidades:



- 45 jogos até ao momento, 20 vitórias para as equipas visitadas e 15 vitórias para as equipas visitantes (10 empates).



- Coates (Sporting) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (54 jornadas).



Os destaques:



- Jonas (99), se jogar, pode chegar aos 100 golos na I Liga.



- Sporting sofre golos há 15 jornadas consecutivas fora de casa. Último jogo que não sofreu qualquer golo fora de casa foi a 27 outubro em Vila do Conde. (11 meses consecutivos a sofrer fora).



- Coates completou na 5.ª jornada ... 4860 minutos consecutivos a jogar na I Liga. Joga consecutivamente há 54 jornadas sem falhar um único segundo.



SABIAM QUE...



- A equipa com mais cartões amarelos é o ... SPORTING? Já viu 18 cartões amarelos neste campeonato.





- Ainda não tivemos treinadores despedidos? Caso raro nos últimos anos, chegar à 6ª jornada com os mesmos treinadores que começaram o campeonato.