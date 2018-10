Números e curiosidades à entrada para a 8.ª jornada

RTP Comentários 26 Out, 2018, 09:52 / atualizado em 26 Out, 2018, 09:52 | 1.ª Liga

À entrada para a 8.ª jornada:



- Estão marcados até ao momento 166 golos (62 de jogadores portugueses).



- Só duas equipas marcaram golos portugueses nas últimas duas jornadas, o Braga e o VFC.



- Dyego Sousa (Bra) é atualmente o melhor marcador deste campeonato (5).



- Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Pizzi são os melhores marcadores portugueses (4 golos).



- Aboubakar (Porto), Bas Dost (Spo), Dyego Sousa (Bra), Rochez (Nac), Ricardo Horta (Bra), Nani (Spo), O. Rashid (St Clara), Xavier (Ton), Nakajima (Portim) (2x), Vinicius (RA), Wilsin Eduardo (Bra), Ghazaryan (Cha), Alexandre Guedes (VSC) e Rafa (Ben) já bisaram neste campeonato.



- Pizzi, Vitor Gomes e Berto, os únicos jogadores a fazer um "hat-trick".



- FC Porto e Sp. Braga - melhores ataques com 16 golos.



- Feirense - melhor defesa com apenas 3 golos sofridos.





- Feirense é também a melhor defesa dos 7 melhores campeonatos da Europa.



- 20 grandes penalidades assinaladas (18 convertidas, 2 falhadas).



- 20 cartões vermelhos já mostrados, em 63 jogos.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 13 vezes.



- Estádio com mais golos – São Miguel - 17 golos.



- Estádio com menos golos - Afonso Henriques - 4 golos.



O que vai acontecer na 8.ª jornada:



- O 60º derby minhoto entre o Vitória SC e o Sp. Braga





- O 1º derby lisboeta entre Belenenses SAD e Benfica, no Jamor.





- O duelo de "águias" entre o Aves e o Santa Clara.





- O duelo das equipas que vestem de listas verticais pretas e brancas, e curiosamente as duas equipas eliminadas da Taça de Portugal.





- O 56º clássico Sporting - Boavista





- O Feirense vai visitar o estádio do Dragão pelo 3º ano consecutivo (inédito)





- O duelo dos "M's" do Nosso campeonato, Moreirense - Marítimo.



- Sérgio Conceição vai fazer o seu 170º jogo como treinador na I liga.



- Pepa vai fazer o seu 70º jogo na I liga.





O que poderá acontecer nesta jornada 8:





- O golo 200 deste campeonato (terão de ser marcados 34 golos, seria recorde neste campeonato).



- O regresso aos golos de Jackson Martinez (Portim.).



- O Portimonense sofrer golos pela 21.ª jornada consecutiva.



- O Feirense continuar a ver a cartolina amarela pela 42.ª jornada consecutiva.



- Jonas chegar ao seu golo 100 no escalão principal (tem 99)



- Benfica e Braga continuarem a marcar em todas as jornadas.





- O FC Porto somar a 22ª jornada sem empatar.





- O Sporting somar a 22ª jornada consecutiva sem perder em Alvalade.





- O Belenenses voltar aos golos 400 minutos depois.





- O Portimonense voltar aos triunfos fora 8 meses depois... ou ...





- ... o Nacional voltar a vencer em casa (na I LIGA) 22 MESES depois (!)



Séries em aberto à entrada para a 8.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Belenenses – 375 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Santa Clara - 180 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Nacional – 220 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Feirense – 180 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: Sporting – 250 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: Braga – 230 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Benfica – 8 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Portimonense – 20 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Belenenses SAD - 6 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: FC Porto - 21 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Benfica - 9 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Santa Clara - 2 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Barga - 1 jornada



- Mais derrotas consecutivas: Marítimo - 2 jornadas.



- Não perde há mais tempo em casa: Sporting – 21 jornadas (desde 7 maio 2017).



- Não perde há mais tempo fora: Benfica – 17 jornadas (desde 16 setembro 2017).



- Não ganha há mais tempo em casa: Nacional – 13 jornadas (desde 11 Dezembro 2016).



- Não ganha há mais tempo fora: Portimonense - 8 jornadas (desde 16 Fevereiro 2018).



Séries incríveis:



- Sporting não perde em casa há 1 ano e 5 meses.



- Benfica não perde fora há 1 ano e 1 mês.



- Sporting sofre golos fora de casa há 16 jornadas consecutivas (!).



- Portimonense sem vencer fora de casa há 8 meses.



- Nacional sem vencer em casa na I Liga há 22 meses (!)



- Feirense vê cartões há 41 jornadas consecutivas.



- Portimonense sofre golos há 20 jornadas consecutivas.



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 3 anos e 6 meses (22 abril 2015).



- FC Porto - Não empata um jogo há 8 meses.



- Coates joga há 56 jornadas consecutivas sem falhar um segundo de campeonato.





- Cláudio Ramos joga há 47 jornadas consecutivas sem falhar um segundo de campeonato.









Curiosidades:



- 63 jogos até ao momento, 30 vitórias para as equipas visitadas e 18 vitórias para as equipas visitantes (15 empates).



- Coates (Sporting) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (56 jornadas).





Os destaques:



- Jonas (99), se jogar, pode chegar aos 100 golos na I Liga.



- Sporting sofre golos há 16 jornadas consecutivas fora de casa. Último jogo que não sofreu qualquer golo fora de casa foi a 27 outubro em Vila do Conde. (12 meses consecutivos a sofrer fora).



- Nacional recebe o Portimonense. Nacional é a equipa que há mais tempo não vence em casa (para a I Liga não vence desde Dezembro 2016) e o Portimonense é a equipa qu ehá mais tempo não vence fora (desde fevereiro 2018)



SABIAM QUE...



- A equipa com mais cartões amarelos é o ... Boavista (24) e logo a seguir o Sporting com 21?





- O Santa Clara é a equipa com mais cantos (51) ??





- O Feirense é a equipa com a melhor defesa na Europa (3 golos sofridos) ?



- Ainda não tivemos treinadores despedidos? Caso raro nos últimos 16 anos, chegar à 8ª jornada com os mesmos treinadores que começaram o campeonato.