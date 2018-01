Números e curiosidades à entrada para a jornada 16

RTP 03 Jan, 2018, 08:27 / atualizado em 03 Jan, 2018, 08:28 | 1.ª Liga

À entrada para a 16ª jornada:



- Já foi realizado o Vitória SC-0 Tondela-1, desta jornada (ainda no ano passado).



- Estão marcados até ao momento 355 golos (125 de jogadores portugueses).



- Depois da jornada 9 (34 golos) voltámos a ter na jornada 15 uma jornada nas 3 dezenas (30 golos), 2º melhor registo.



- Estoril é atualmente a equipa que há mais tempo não tem um golo português (13 jornadas).



- Bruno Fernandes é o melhor marcador português deste campeonato (7).



- Aboubakar (Porto) (2duas vezes), Jonas (Ben) e Bas Dost (Spo) já fizeram "hat- trick".



- 32 grandes penalidades assinaladas (25 convertidas, 7 falhadas).



- Já todas as equipas tiveram pelo menos um penalti nos seus jogos.



- 40 cartões vermelhos já mostrados, em 34 jogos.



- 616 cartões amarelos mostrados. Paços Ferreira com 49 lidera a lista.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 32 vezes.



- Estádios com mais golos – Dragão e João Cardoso - 30 golos.



- Estádio com menos golos - Estádio da Madeira - 10 golos.



- 8 nulos até ao momento, FC Porto e Estoril estiveram em dois deles.





- Nulos que já não acontecem há duas jornadas. (jornadas 14 e 15 sempre com golos em todos os jogos).



- 20 totalistas jogaram os 1350 minutos do campeonato. Luisão (Ben) e Muriel (Bel) deixaram de o ser.







- O 84º dérbi da capital para a I Liga, Benfica -Sporting, Benfica como visitado.





- Sporting é a equipa que há mais tempo não perde fora de casa, o Benfica é a que há mais tempo não perde em casa.



- O 46º clássico entre o Boavista e o Sp. Braga.





- Um inédito Desp. Aves - Moreirense.





- O Derby do Douro Litoral, o Rio Ave - Paços de Ferreira.



O que poderá acontecer nesta 16ª jornada:



- O Estoril voltar a vencer fora 3 meses depois.





- O Desp. Chaves voltar a vencer na Madeira 21 anos depois.



- A derrota 600 do Boavista no escalão principal, tem neste momento 599.





- A derrota 200 do Portimonense no escalão principal, tem neste momento 199.



- FC Porto e Sporting continuarem invictos.





- O Benfica voltar a perder em casa 30 jornadas depois.



- O Portimonense regressar aos golos 300 minutos depois.



- O Feirense somar a 14ª jornada consecutiva sem ... empatar (!).



- O Belenenses voltar a marcar um golo fora 400 minutos depois.



- O Marítimo chegar aos 400 minutos sem sofrer golos em casa.





- Vitória FC e Moreirense sofrerem pela 11ª jornada consecutiva.





- Paços Ferreira voltar a vencer fora 8 meses depois.



- Mudança de líder e Mudança de Lanterna vermelha.





- Charles (Mar) chegar aos 3000 minutos a jogar consecutivamente sem falhar 1 segundo de campeonato.





Séries em aberto à entrada para a 16ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Portimonense – 285 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Desp. Chaves - 380 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Desp. Aves – 120 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Belenenses – 375 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: Marítimo – 358 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: Desp. Chaves – 210 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 7 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Vitória FC – 10 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Vitória FC - 6 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Feirense - 13 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Sporting - 16 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Sporting - 4 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Chaves -1 jornada.



- Mais derrotas consecutivas: Vitória FC - 6 jornadas.



- Não perde há mais tempo em casa: Benfica – 30 jornadas (desde 12 fevereiro 2016).



- Não perde há mais tempo fora: Sporting – 7 jornadas (desde 13 maio 2017).



- Não ganha há mais tempo em casa: Desp. Aves – 5 jornadas (desde 11 Setembro 2017).



- Não ganha há mais tempo fora: Paços Ferreira- 8 jornadas (desde 30 Abril 2017).



Séries incríveis:



- Vitória FC sofre há 10 jornadas consecutivas.



- Moreirense vê cartões há 46 jornadas consecutivas.



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 2 anos e 8 meses (22 Abril 2015).



- Feirense - Não empata um jogo há 3 meses e meio.



- Belenenses não marca qualquer golo fora há 375 minutos (3 meses).



- Vitória FC perde há 6 jornadas consecutivas.



- Charles (Mar) joga há 2970 minutos consecutivos sem falhar 1 segundo de campeonato.



Curiosidades:



- 136 jogos até ao momento, 69 vitórias para as equipas visitadas e 40 vitórias para as equipas visitantes (27 empates).



- 15 jornadas - 5 lanternas vermelhas diferentes - Estoril, Desp. Chaves, Boavista, Desp. Aves e agora o Vitória FC.



- Charles (Marítimo) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (33 jornadas). Pode nesta jornada atingir os 3000 minutos consecutvos.





- Sp Braga - Belenenses da última jornada foi o 2º encontro sem qualquer cartão mostrado.



Os destaques:



- Desp. Aves soma 92 golos na sua história no escalão principal, poderá perfeitamente atingir os 100 golos nesta época. É atualmente o 54º clube de sempre com mais golos, poderá ser o 53º, passando o Lusitano VRSA (soma 94).



- Paços vai a Vila do Conde. Paços apenas marcou um golo no estádio dos Arcos desde 2010. Últimas 6 visitas … 5 vezes a zero. E mais, nos últimos 5 confrontos entre Rio Ave e Paços tivemos … 5 empates (!)… quatro deles 0-0 (!).