Números e curiosidades à entrada para a jornada 32

RTP Comentários 27 Abr, 2018, 08:41 / atualizado em 27 Abr, 2018, 08:41 | 1.ª Liga

À entrada para a 32ª jornada (15ª da 2ª volta):



- Estão marcados até ao momento 765 golos (281 de jogadores portugueses).



- Estoril é atualmente a equipa que há mais tempo não tem um golo português (11 jornadas).



- Paulinho (Bra) é atualmente o melhor marcador português deste campeonato (12).



- Aboubakar (Porto) (2 vezes), Jonas (Ben) (2 vezes), Fabricio (Portim), Pires (Portim.) e Bas Dost (Spo) (3 vezes) já fizeram "hat- trick".



- Edinho (Vitória FC) já fez um poker (!)



- 87 grandes penalidades assinaladas (64 convertidas, 23 falhadas).



- 81 cartões vermelhos já mostrados, em 66 jogos.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 51 vezes.



- Estádio com mais golos – Dragão - 59 golos.



- Estádio com menos golos - Estádio Joaquim Almeida Freitas - 32 golos.



- 16 nulos até ao momento, o último foi o Beleneneses-Tondela.



- Há 5 jornadas que não há 0-0 no campeonato.



- 8 totalistas jogaram os 2790 minutos do campeonato.



O que vai acontecer na 32ª jornada:





- O regresso do Sporting a Portimão sete anos depois.



- O 55º clássico entre o Belenenses e o Sp. Braga no Restelo (o jogo mais histórico desta jornada).



- O 33º encontro consecutivo na I Liga entre o Marítimo e o FC Porto na Madeira.



- O reencontro de Luis Castro com o ex-clube (Rio Ave - Desp. Chaves).



- O reencontro de Ivo Vieira com o clube que ajudou a subir à I Liga na época passada (Desp. Aves - Estoril).





- O reencontro de Jorge Simão com o seu primeiro clube na I Liga (Boavista - Paços)



- O 8º derby minhoto entre o Vitória SC e o Moreirense em Guimarães.





- O Tondela visita o estádio da Luz pela 3ª vez na sua história, e todas de forma consecutiva.



- Sérgio Conceição vai realizar o seu 160º jogo na I Liga como treinador.







- Pepa vai realizar o seu 60º jogo na I Liga como treinador.





- Tondela vai realizar o seu 100º jogo na I Liga (e todos de forma consecutiva). Visita a Luz.





O que poderá acontecer nesta jornada 32:



- Mudança de líder.



- Mudança de lanterna vermelha.



- O Portimonense sofrer golos pela 11ª jornada consecutiva.



- O Boavista somar a 6ª jornada consecutiva sem vencer, inédito esta época.



- O Sp. Braga continuar a marcar em todos os jogos da 2ª volta.



- A 150ª vitória do Portimonense no escalão principal, soma 149.



- O Moreirense ver a cartolina amarela pela 63ª jornada consecutiva.



- O Sporting continuar a sofrer em todos os jogos fora em 2018.



- Termos a 6ª jornada consecutiva sem nulos.



- Jonas chegar ao seu golo 100 no escalão principal (tem 98)



- Benfica chegar aos 5700 golos no principal escalão (tem 5698)



- Sp. Braga fazer história, ultrapassar os 71 pontos num campeonato. NUNCA o conseguiu.



O que não vai acontecer na jornada 32:



- Ainda não vai haver campeão



- Ainda não vai haver 2º classificado.



- Ainda não vai haver 5º classificado definitivo (pode dar liga Europa)



- Ninguém poderá descer nesta jornada.





Séries em aberto à entrada para a 32ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Desp. Aves – 170 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Tondela - 155 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Benfica – 100 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Boavista – 630 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: Sporting – 900 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: Estoril – 140 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Braga – 17 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Portimonense – 10 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Boavista - 5 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Sporting - 12 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Braga - 10 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Sporting - 3 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Paços - 1 jornada.



- Mais derrotas consecutivas: Portimonense - 2 jornadas.



- Não perde há mais tempo em casa: FC Porto – 34 jornadas (desde 15 maio 2016).



- Não perde há mais tempo fora: Benfica – 13 jornadas (desde 16 setembro 2017).



- Não ganha há mais tempo em casa: Estoril – 6 jornadas (desde 6 fevereiro 2018).



- Não ganha há mais tempo fora: Vitória SC - 9 jornadas (desde 3 dezembro 2017).



Séries incríveis:



- Sporting não sofre um golo em Alvalade há cinco meses.



- Sporting sofre golos fora de casa há 10 jornadas consecutivas (!)



- Vitória SC ainda sem pontuar fora em 2018.



- Boavista ainda não fez qualquer golo fora na 2ª volta.



- Moreirense vê cartões há 62 jornadas consecutivas.



- Moreirense e Feirense - as únicas equipas que viram cartões em todas as jornadas.



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 3 anos (22 abril 2015).



- Sporting - Não empata um jogo há 3 meses e meio.



- Coates joga há 46 jornadas consecutivas sem falhar 1 segundo de campeonato.



- Sp. Braga marcou em todas as jornadas da 2ª volta.



- Rio Ave soma 7 derrotas consecutivas fora de casa.



Curiosidades:



- 279 jogos até ao momento, 144 vitórias para as equipas visitadas e 78 vitórias para as equipas visitantes (57 empates).



- 31 jornadas - 7 lanternas vermelhas diferentes - Desp. Chaves, Boavista, Desp. Aves, Vitória FC, Moreirense, Feirense e agora o Estoril.



- Coates (Sporting) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (46 jornadas).



- Dos últimos 25 golos do Sp. Braga, 19 foram marcados por jogadores portugueses.







Os destaques:



- Atualmente Jonas (33) tem mais golos do que sete equipas (!), Boavista (32), Paços de Ferreira (32), Aves (31), Feirense (29), Belenenses (30), Estoril (27) e Moreirense (29).



- Últimas 5 jornadas do campeonato ... zero nulos (!).



- Portimonense podem chegar à vitória 150 da sua história no escalão principal. (recebe o Sporting)





- Sporting sofre golos há 10 jornadas consecutivas fora de casa. (17 consecutivas se contarmos todas as competições). Último jogo que não sofreu qualquer golo fora de casa foi a 27 Outubro em Vila do Conde. (6 meses consecutivos a sofrer fora). Nota: Taça da Liga é campo neutro, não é considerado fora de casa.



O super-destaque:



- O Tondela vai ser centenário. Vai realizar o seu 100º jogo no escalão principal. E todos os jogos de forma consecutiva. Esta é a sua terceira época, e tudo está quase encaminhado para ir para a 4ª participação consecutiva no escalão principal. O último clube que completou 100 jogos no escalão principal tinha sido o Arouca.