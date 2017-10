Números e Curiosidades à entrada para a jornada 9

RTP 20 Out, 2017, 07:54 / atualizado em 20 Out, 2017, 07:54 | 1.ª Liga

Os números atuais à entrada para a 9ª jornada:



- Estão marcados até ao momento 184 golos (73 de jogadores portugueses).



- Nas últimas 4 jornadas marcaram-se sempre mais de 23 golos (mínimo de 2,6 golos por jogo).



- Apenas duas equipas ainda não têm golos portugueses, Moreirense e Vitória SC.



- Bruno Fernandes é o melhor marcador português deste campeonato (5).



- Jonas (Benfica) marca há 6 jornadas consecutivas (!).



- Ruben Fernandes (Portim) e João Amaral (VFC) marcam há duas jornadas consecutivas.



- Jonas (Benfica) e Aboubakar (Porto) já fizeram "hat- trick".



- 12 grandes penalidades assinaladas (10 convertidas, 2 falhadas).



- 19 cartões vermelhos já mostrados.



- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 17 vezes.



- Estádio com mais golos – Dragão - 17 golos.



- Estádio com menos golos - Joaquim Almeida Freitas - 5 golos.



- 4 nulos até ao momento, Moreirense - Feirense, Paços - Vitória SC, Desp. Aves-Rio Ave e Sporting - FC Porto.



O que vai acontecer na 9ª jornada:



- O regresso do Benfica à Vila das Aves 11 anos depois.





- Pedro Emanuel vai receber o seu clube de sempre, o Boavista, na Amoreira.





- Derby minhoto, o Moreirense - Sp. Braga.





- Derby do distrito do Porto, FC Porto - Paços.





- O 14º encontro consecutivo na I Liga, no Bonfim, entre Vitória e Marítimo. (São respectivamente os 5º e 6º clubes há mais tempo no escalão principal).





- A estreia do 20º treinador deste campeonato, Lito Vidigal no Desp. Aves.





- Vitor Oliveira vai realizar o seu 370º jogo como treinador na I Liga.



O que poderá acontecer nesta 9ª jornada:



- O golo 200 deste campeonato.



- Alguém voltar a vencer fora (ninguém o fez na última jornada)



- O Vitória SC e o Moreirense conseguirem os seus primeiros golos portugueses.



- Sp. Braga somar a 14ª jornada consecutiva sem empatar.



- O Vitória SC chegar aos 3000 golos na I Liga (soma 2999).



- Estoril quebrar um ciclo de 5 derrotas consecutvas.



- André Leão ver a cartolina amarela pela 5ª jornada consecutiva (!). Viu amarelos nas últimas 4 jornadas



Séries em aberto à entrada para a 9ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Estoril – 180 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Sp. Braga - 160 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Estoril – 190 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Rio Ave – 184 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: Sporting – 185 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: FC Porto – 100 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Benfica – 16 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Portimonense – 8 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Estoril - 5 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Sp. Braga - 13 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Sporting - 9 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: Belenenses - 3 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Sporting -2 jornadas.



- Mais derrotas consecutivas: Estoril - 5 jornadas.



- Não perde há mais tempo em casa: Benfica – 27 jornadas (desde 12 fevereiro 2016).



- Não perde há mais tempo fora: Sporting – 4 jornadas (desde 13 maio 2017).



- Não ganha há mais tempo em casa: Tondela – 4 jornadas (desde 21 maio 2017).



- Não ganha há mais tempo fora: Vitória SC - 5 jornadas (desde 28 abril 2017).



Séries incríveis:



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 2 anos e 6 meses (22 abril 2015).



- Vitória SC vê cartões há 48 jornadas consecutivas.



- Sp. Braga - Não empata um jogo há 6 meses.



- André Leão do Paços vê cartões há 4 jornadas consecutivas.



Curiosidades:



- 72 jogos até ao momento, 39 vitórias para as equipas visitadas e 17 vitórias para as equipas visitantes (16 empates).



- Já todas as equipas marcaram neste campeonato.



- Já todas as equipas sofreram neste campeonato.



- 8 jornadas - 4 lanternas vermelhas diferentes. (1ª jornada - Estoril, 2ª jornada- Desp. Chaves, 3ª jornada-Boavista, 4ª jornada - Desp. Aves, 5ª jornada - Desp. Chaves, 6ª e 7ª - Desp. Aves, 8ª jornada - Estoril).



- Charles (Marítimo) é o jogador a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (26 jornadas).



- Só uma equipa tem todos os seus golos marcados por jogadores portugueses, Vitória FC.



O destaque:



- Vitória SC soma 2999 golos no principal escalão. Poderá nesta jornada obter o golo histórico 3000. (Golo 1 - Miguel, Golo 1000-Lázaro, Golo 2000-Taoufik).