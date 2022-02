Números e Curiosidades - FC Porto–Sporting

- 88 – Vai ser o 88.º clássico entre ambos na invicta para a I Liga.- 6 – Os anos do Sporting sem vencer no Dragão.- 48 – As vitórias do Porto em casa frente ao Sporting.- 14 – As vitórias do Sporting na Invicta.- 10 – Últimos 12 confrontos no Dragão, 10 vitórias do FC Porto.- 16 – Os meses do FC Porto sem perder no campeonato.- 286 – Vai ser o jogo 286 de Sérgio Conceição na Liga principal.- 49 - As jornadas consecutivas do FC Porto atualmente sem perder.- 16 – As vitórias consecutivas do Porto atualmente.- 10 – Os pontos perdidos pelo Sporting no campeonato.- 34 – FC Porto e Sporting marcam há 34 jornadas consecutivas.- 5 – As derrotas de Ruben Amorim como treinador na I Liga.- 67 - Ruben Amorim vai fazer o seu 67.º jogo pelo Sporting.- 158 – Sérgio Conceição vai fazer o seu 158.º jogo pelo Porto.- Últimos 18 anos (e sempre no estádio do Dragão)… apenas 11 golos do Sporting (6 dos quais nas 6 últimas épocas)!Deivid – 2005;





Rodrigo Tello-2007;





André Santos e Matias Fernandez em 2011;

William Carvalho em 2013;





Slimani (bis) e Bruno César em 2016;





Alan Ruiz em 2017;





Rafael Leão em 2018;





Luiz Phellype em 2019.

- Nos últimos 28 anos (28 confrontos) o FC Porto marcou em 25 ao Sporting. Só por 3 vezes ficaram em branco. (2007, 2009 e 2021)- Sporting nos últimos 46 anos (!) apenas 3 vitórias na Invicta – 1997, 2007 e 2016.- Lourenço – 1965 (FC Porto-1 Sporting-3) e Slimani (Maio 2016) foram os últimos jogadores do Sporting a bisar no estádio do FC Porto.- O primeiro FC Porto-Sporting a contar para o 1.º campeonato foi jogado em Lima; (1934/35) FC Porto - 4 (3 golos de Pinga, Artur Santos) Sporting-2 (Soeiro e Vasco) - Por isso ficam na história, como os primeiros marcadores de sempre… do Sporting a marcar ao Porto – Soeiro. Do FC Porto a marcar ao Sporting – Pinga.- Sporting e FC Porto marcaram em todas as jornadas.- FC Porto ainda sem perder no campeonato.- A última derrota do FC Porto no campeonato foi com… o Paços de Ferreira, no jogo realizado na Capital do Móvel em Outubro 2020.- Sérgio pode continuar a fazer história pessoal, conseguir pela 1.ª vez estar 50 jornadas consecutivas sem perder. Já é o seu recorde (49). É a terceira melhor série de sempre em todos os 88 campeonatos nacionais.

- Sérgio Conceição é o treinador há mais tempo consecutivo na I Liga atualmente (158 jogos consecutivos).