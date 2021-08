Números e Curiosidades – Jornada 4 da I Liga de futebol

- O 4.º confronto consecutivo na I Liga entre Belenenses SAD e Moreirense.- Vamos voltar a ter um Estoril–Marítimo… 3 anos depois.- E um Vizela–Boavista… 36 anos depois.- Arouca regressa ao Dragão… 5 anos depois.- E pela terceira época consecutiva vamos ter um Famalicão–Sporting. "Leões" não ganham em Famalicão há 28 anos.- O Tondela viaja à Luz pela 7.ª época consecutiva. Ficou em branco nos últimos 3 confrontos.- Vamos ter o duelo dos P’s do campeonato, Portimonense e Paços vão defrontar-se pela 5.ª vez em Portimão.- Vamos ter o 6.º confronto entre Santa Clara e Gil Vicente em São Miguel, onde os nortenhos nunca venceram.- E no jogo mais histórico da jornada, vamos ter o 63.º dérbi do Minho entre Sp. Braga e Vitória SC, onde os vitorianos não vencem há 4 anos.- João Henriques vai completar 110 jogos na I Liga como treinador- O estádio Municipal de Braga ver golos pela 100.ª jornada consecutiva- O Sporting voltar a vencer em Famalicão… 28 anos depois.- O Tondela voltar a marcar na Luz… 4 anos depois.- A Belenenses SAD e o Famalicão conseguirem os seus primeiros pontos no campeonato.- Sérgio Conceição aumentar o seu recorde pessoal sem derrotas no campeonato, e somar a 32.ª jornada consecutiva sem perder.- O Famalicão ver cartões pela 72.ª jornada consecutiva (!). Viu cartões em todas as jornadas desde que subiu de divisão.- O Benfica marcar pela 18.ª jornada consecutiva e somar a sua 7.ª vitória consecutiva no escalão principal.- O Portimonense voltar a vencer em casa quase 5 meses depois.- E o Vitória SC voltar a vencer fora (vai a Braga)… 7 meses depois.- Rosic (Mor) chegar aos 2000 minutos a jogar de forma consecutiva. Não falhou nenhum segundo das últimas 22 jornadas de I Liga.- Que o Vizela vai continuar a fazer penaltis em todas as jornadas?- Não marca há mais tempo: Tondela – 140 minutos.- Não sofre golos há mais tempo: Benfica - 240 minutos.- Não marca há mais tempo em casa: Gil Vicente - 120 minutos.- Não marca há mais tempo fora: Belenenses SAD – 300 minutos.- Não sofre golos há mais tempo em casa: FC Porto – 180 minutos.- Não sofre golos há mais tempo fora: Portimonense - 180 minutos.- Marca há mais jornadas consecutivas: Benfica – 17 jornadas.- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Belenenses SAD – 6 jornadas.- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Belenenses SAD - 5 jornadas.- Mais jornadas sem empatar: Belenenses SAD - 9 jornadas.- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 31 jornadas.- Mais vitórias consecutivas: Benfica - 6 jornadas.- Mais empates consecutivos: Marítimo – 1 jornada- Mais derrotas consecutivas: Belenenses SAD – 5 jornadas.- Famalicão vê cartões há 71 jornadas consecutivas.- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 5 anos e 11 meses (4 outubro 2015).- Sporting não perde em casa há 19 meses.- Ruben Amorim continua sem perder em casa para a I Liga, 29 jogos - 0 derrotas.- Sérgio Conceição não perde há 31 jornadas.- Benfica marca há 17 jornadas consecutivas.- Rosic (Mor) joga há 22 jornadas consecutivas (sem falhar 1 segundo).- 27 jogos até ao momento, 12 vitórias para as equipas visitadas e 12 vitórias para as equipas visitantes (3 empates).- Estão marcados até ao momento 70 golos (23 de jogadores portugueses).- Toni Martinez (Por) e Pedro Gonçalves (Spo) são os melhores marcadores do campeonato com 3 golos.- 6 cartões vermelhos mostrados, em 27 jogos.- 13 penaltis assinalados, 10 convertidos e 3 falhados.- 2-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 8 vezes.- Estádio com mais golos – Capital do Móvel - 9 golos.- Estádio com menos golos –António Coimbra da Mota - 0 golos.- Há 65 anos que isto não acontece no campeonato nacional.- Já não há um 0-0 no Estádio Municipal de Braga há… 5 anos e quase 11 meses (!).- Último 0-0 em Braga para a I Liga foi em 4 outubro 2015 (quase 6 anos sempre a ver golos)- Nesse encontro o jogo ficou… Braga – 0 Arouca-0 (Paulo Fonseca era o treinador do Braga, Lito Vidigal do Arouca)- Depois desse encontro foram 99 jornadas consecutivas para o campeonato… smpre com golos (!)

E daí a nota para esta jornada... Se houver golos na próxima jornada (ainda para mais… um dérbi do Minho)… o estádio do Braga chega às… 100 jornadas consecutivas com golos!!!