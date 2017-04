Nuno Almeida no Benfica-Maritimo, Hugo Miguel no Braga-FC Porto

Lusa 12 Abr, 2017, 16:23 | 1.ª Liga

O juiz do Algarve estará pela terceira vez esta época num jogo dos ‘encarnados’ no campeonato, depois de ter arbitrado a receção ao Desportivo de Chaves (3-1) e a visita ao Vitória de Guimarães (0-2).



O Benfica, líder da Liga, com 68 pontos, recebe o Marítimo, sexto classificado, na sexta-feira, com 44, em jogo com início marcado para as 18h15.



Nas nomeações do CA hoje conhecidas, destaque ainda para a escolha de Hugo Miguel para a visita do FC Porto, segundo no campeonato, com 67 pontos, no sábado (20h30), ao Sporting de Braga (4.º, com os mesmos 50 pontos de Vitória de Guimarães).



Será o quarto jogo dos ‘dragões’ que este árbitro da associação de Lisboa apitará esta temporada, depois de ter estado na vitória em Arouca (4-0), na receção ao Sporting (2-1) e no empate em casa do Tondela (0-0).



Hugo Miguel esteve também em três jogos dos ‘arsenalistas’: na vitória em Alvalade frente a Sporting (1-0), no empate em Arouca (1-1) e no triunfo em casa do rival Vitória de Guimarães (1-0), logo à primeira jornada.



Nas nomeações, o CA ‘apontou’ ainda o árbitro João Pinheiro, da associação de Braga, para a visita de sexta-feira do Sporting ao Vitória de Setúbal (20h30).