Nuno Espírito Santo lembra que já não há margem para o FC Porto perder pontos

O técnico portista está, no entanto, ciente das dificuldades, mas garantiu que a equipa vai lutar até ao fim pela conquista do título nacional.

"Vai ser um jogo difícil, um rival difícil, temos a consciência da dificuldade da deslocação. Mas estamos focados, empenhados e com noção do momento. Será uma jornada decisiva para lutarmos até ao fim pelo que queremos", afirmou na conferência de antevisão da partida em Chaves.

Nuno Espírito Santo sabe o que é necessário para alcançar os três pontos e garantiu que o FC Porto não vai vacilar.

"Temos que ser muito competitivos, temos que ser mais determinados desde o primeiro minuto e saber que a primeira bola é importante. Independentemente do que fomos encontrando ao longo do ano, a equipa soube sempre manter o rumo, competir ao máximo. Temos que marcar golos para ganhar, criar muitas ocasiões, mas sobretudo manter o rumo, sermos unidos, solidários", acrescentou Nuno Espírito Santo.

O treinador voltou ainda a falar das arbitragens e da influência que, em muitos casos, tem tido nos resultados dos portistas. Nuno Espírito Santo referiu que existe "medo de favorecimento ao FC Porto" por parte de alguns árbitros.

"Ao longo do ano fomos mantendo sempre uma postura de paciência. Houve momentos em que fomos mais críticos perante as injustiças de que fomos vítimas. Isso é normal. O que eu sinto, digo. E quando isso acontece é em defesa dos meus jogadores. É difícil explicar-lhes certos erros, principalmente quando há tanta dúvida. Há medo de favorecimento ao FC Porto. Não pode haver. Se o lance for claro, tem de ser assinalado. E é através do trabalho diário que ultrapassamos isso", reforçou.

Apesar de todas as adversidades, Nuno Espírito Santo continua otimista em relação à conquista do título nacional.

"Desde o primeiro dia que o jogador do FC Porto pensa em ser campeão até ao fim. A nossa grande convicção é estar nessa luta. O jogador do FC Porto sabe que tem de dar sempre o máximo de si. O que temos visto é uma equipa capaz de lutar até ao fim. Se falamos numa `onda azul`, é porque o adepto revê-se no trabalho dos jogadores. Estamos na luta", garantiu.

Nuno Espírito Santo foi ainda questionado sobre a possibilidade de Brahimi regressar no jogo com o Chaves. O médio do FC Porto foi suspenso por dois jogos, tendo cumprido o primeiro com o Feirense (0-0), e aguarda por um parecer favorável ao recurso do FC Porto de modo a poder alinhar em Chaves.

"Sobre o Brahimi, sabemos que há uma resposta por dar, mas a equipa está preparada para todas essas ausências", respondeu o treinador, depois de garantir a disponibilidade física de Corona e colocar Danilo como dúvida para o encontro.

O FC Porto defronta este sábado o Desportivo de Chaves, numa partida agendada para as 20:30 horas e relativa à 31ª jornada da I Liga de futebol.

Os `dragões` seguem no segundo lugar da I Liga, com 69 pontos, a três do líder Benfica, enquanto o Chaves é oitavo, com 37.