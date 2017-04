Nuno Manta renova com o Feirense

Mário Aleixo - RTP 18 Abr, 2017, 11:49 | 1.ª Liga

O vínculo entre as duas partes expirava no final da presente temporada e as duas partes decidiram prolongá-lo por mais duas temporadas.



Desta forma a SAD do clube de Santa Maria da Feira decidiu premiar o trabalho do técnico à frente da equipa.



Recorde-se que o jovem, de 38 anos, assumiu o comando do grupo de trabalho após a saída de José Mota, em dezembro, quando a equipa ocupava a 15ª posição, três pontos acima dos lugares de despromoção. Daí para cá conquistou 24 pontos e ocupa um tranquilo 11º lugar.



Nuno Manta estreou-se como técnico principal com uma vitória frente ao P. Ferreira e posteriormente empatou no Dragão para a Taça da Liga, facto que levou a administração da SAD a convidá-lo para assumir o comando da equipa.