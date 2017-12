Nuno Manta Santos alerta para os duelos individuais com o Desportivo das Aves

Lusa 02 Dez, 2017, 19:17 | 1.ª Liga

Em conferência de imprensa de antevisão à partida que se disputa no domingo, o treinador admitiu que o fator "casa" pode ajudar o Feirense a alcançar a vitória, mas alertou para as intenções do Desportivo das Aves.



"Todos os fatores são importantes, mas obviamente que quando jogamos em casa sentimos um conforto maior. O adversário também pode ter as suas vantagens se quiser defender o resultado, dadas as características do nosso campo. É fácil para quem quer defender e jogar no erro da nossa equipa, como jogou o Marítimo. Jogar em casa pode ser vantajoso ou não", referiu.



Para Nuno Manta Santos é importante que o Feirense tenha a pontaria afinada para regressar às vitórias.



"Julgo que a sorte não faz parte do jogo. Quem trabalha mais pode é ter mais sorte. Temos trabalhado muito nos jogos e há um ou outro lance em que a bola não entra. Em sentido inverso, os adversários têm feito mossa e com golos. Aconteceu isso em Guimarães e em Braga, de cada vez que chegaram pela primeira vez à nossa baliza", sublinha.



Quanto ao Desportivo das Aves, o técnico admite que se trata de um adversário motivado depois do empate na anterior jornada com o FC Porto [1-1].



"Tem mais autoestima e está mais confortável porque empatou com o FC Porto, que é um candidato ao título. A experiência, a intensidade que coloca nos duelos individuais e a forma pragmática como o seu treinador programa os jogos e a estratégia que aplica, tornam tudo mais difícil. A objetividade do Aves é notória na forma como joga com o seu sistema padronizado. Temos de estar empenhados para sermos mais fortes nos duelos individuais", justificou Nuno Manta Santos.



Para o jogo com o Desportivo das Aves, o técnico do Feirense não poderá contar com Edson Farias, Barge e Luís Henrique, todos a recuperar de lesão.



O Feirense, 14.º classificado, com 11 pontos, recebe no domingo, pelas 16:00, o Desportivo das Aves, no 15.º lugar, com 10 pontos, em jogo da 13ª jornada da I Liga.