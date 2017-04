Nuno Manta Santos diz que Feirense tem de mostrar controlo emocional no Dragão

Lusa 22 Abr, 2017, 17:11 | 1.ª Liga

Na antevisão à visita ao Estádio do Dragão, no Porto, Nuno Manta Santos reconheceu a concentração da sua equipa para o encontro, que quer vencer, desvalorizando as ausências no conjunto comandado por Nuno Espírito Santo.



"Penso que qualquer equipa está preocupada quando faltam jogadores. O Brahimi não joga, mas joga outro, que vai responder da melhor maneira. Vão jogar 11 e nós temos de estar preparados e focados nesses 11 jogadores do FC Porto", referiu Nuno Manta Santos.



O treinador do Feirense relegou o dérbi entre Sporting e Benfica para segundo plano e sublinhou que o Feirense vai tentar contrariar o total favoritismo do FC Porto, já anunciado por Nuno Espírito Santo.



"A nossa maneira de abordar o jogo vai ser igual àquilo que preparámos durante a semana. Os resultados dos outros não nos vão influenciar. Vamos focar-nos em nós e no que temos de fazer. Temos a nossa maneira de pensar. Respeitamos a opinião do adversário e temos 90 minutos para provar que o Feirense está aqui para competir", afirmou.



Para Nuno Manta Santos, o jogo de domingo vai importante para consolidar o trabalho apresentado pela sua equipa e disse esperar dos seus jogadores uma grande concentração.



"Acho que o importante é controlar as emoções. O Feirense vai ter de mostrar um controlo emocional muito grande", frisou.



O FC Porto, segundo classificado com 68 pontos, recebe o Feirense, 11.º com 35, no domingo, a partir das 20:15, num encontro que vai ser arbitrado por Rui Costa, da associação do Porto.