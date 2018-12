Nuno Manta Santos quer anular erros do passado para vencer o Marítimo

Lusa Comentários 09 Dez, 2018, 15:52 | 1.ª Liga

Em conferência de imprensa de antevisão à partida que se disputa na segunda-feira, o técnico considerou que a equipa está mentalizada para ultrapassar a série de resultados negativos.



"Perante o contexto que vivemos e a posição que ocupamos na tabela classificativa, sabemos que o jogo com o Marítimo é importante. Estamos focados na nossa responsabilidade e no que podemos fazer, sem cometer os erros do passado", afirmou.



O treinador diz que o Feirense está preparado para defrontar um Marítimo com uma estratégia diferente e alerta os seus jogadores para estarem concentrados.



"O Marítimo mudou algumas dinâmicas com a entrada do novo treinador. A estratégia para o último jogo também foi diferente. Conhecemos a forma das equipas do Petit jogarem e sabemos o que temos de fazer para somar pontos. O nosso foco está no que temos de fazer. Temos de ser conscientes e equilibrados", sublinhou.



Nuno Manta Santos apela ainda ao apoio dos adeptos para alcançar um resultado positivo frente aos insulares: "Não podemos voltar a cometer os erros, individuais e coletivos, da segunda parte do jogo com o Benfica. Sabemos a importância do jogo de amanhã [segunda-feira] e esperamos que os adeptos ajudem a equipa. Quem estiver na bancada que ajude os jogadores e que lhes passe tranquilidade. O apoio deles é importante para somarmos pontos.



A equipa de Santa Maria da Feira não poderá contar com Crivellaro, Phelipe Sampaio e Alampasu para o jogo com o Marítimo, todos a recuperar de lesão.



O Feirense, 17.º classificado com nove pontos, recebe na segunda-feira, pelas 20:15, o Marítimo, 14.º com 10 pontos, em jogo da 12.ª jornada da I Liga.