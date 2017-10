Nuno Manta Santos quer contrariar o favoritismo do Rio Ave

Lusa 20 Out, 2017, 16:45 | 1.ª Liga

Nuno Manta Santos considerou que este jogo é o ideal para o regresso às vitórias, num momento em que a equipa de Santa Maria da Feira não vence para o campeonato há quatro jogos, com quatro desaires consecutivos, e seis consecutivos sem vencer.



"O nosso principal objetivo é pontuar, mas é óbvio que vamos lutar pela vitória, que é fundamental para nós. Queremos conseguir um triunfo perante os nossos adeptos depois de três jogos disputados fora de casa. Em nossa casa a satisfação da vitória é maior. O apoio dos nossos adeptos será importante", referiu.



Nuno Manta Santos considera ainda que o apoio dos adeptos será fundamental para alcançar os seus objetivos.



"Vai ser um jogo extremamente difícil contra uma equipa muito bem orientada, com bons jogadores e bons princípios de jogos. Estão conjugados os ingredientes suficientes para termos um adversário difícil. Temos de estar todos juntos, nós e os adeptos para contrariarmos o favoritismo do Rio Ave", justificou.



O treinador do Feirense espera dificuldades num embate em que pretende anular as mais-valias do adversário.



"Um dos princípios de jogo do Rio Ave é manter a posse de bola e ter um futebol positivo. Está sempre mais perto de fazer o golo. Vamos tentar contrariar isso com as nossas armas e a nossa estratégia. Cada jogo tem a sua história, mas queremos ser nós a controlar o jogo, retirando a bola ao Rio Ave. Podemos ter duas estratégias para o jogo ou até mais", sublinha.



Para o jogo com o Rio Ave, o técnico do Feirense tem praticamente todo o plantel à sua disposição, à exceção de Barge, que continua a recuperar de lesão.



O Feirense, 12.º classificado, com 8 pontos, recebe no sábado, pelas 16h00, o Rio Ave, no 6.º lugar, com 14 pontos, em jogo da 9ª jornada da I Liga, dirigido pelo árbitro Rui Oliveira, da associação do Porto.