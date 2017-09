Nuno Manta Santos quer Feirense "cauteloso" com o Sporting

Lusa 07 Set, 2017, 15:53 | 1.ª Liga

O técnico admitiu na conferência de imprensa de antevisão do encontro que defrontará uma equipa perigosa em diferentes aspetos e pretende que os seus jogadores estejam atentos a todos os pormenores.



"Temos de ter algumas cautelas relativamente a alguns pormenores, até porque o Sporting é uma equipa que tem várias formas de atacar e é também muito perigoso na marcação de bolas paradas. A estratégia de jogo poderá ser diferente em alguns aspetos", disse.



Apesar das cautelas, Nuno Manta Santos garante que o Feirense vai tentar surpreender um adversário que diz ser ambicioso e virá à Santa Maria da Feira à procura dos três pontos.



"Vamos encontrar uma equipa motivada, que tem o objetivo de ser campeã. Mas, vamos estar preparados e tentar ao máximo contrariar o Sporting. Quando tivermos a bola, vamos atacar, e quando não a tivermos, vamos defender a baliza, para não sofrer golos. Quem não sofre golos não perde", afirmou.



O treinador do Feirense reconheceu ainda a "qualidade individual e coletiva" do Sporting e admitiu ser admirador do treinador dos ‘leões’, ressalvando que, apesar disso, o objetivo do Feirense é vencer.



“Aprendi muito a ver Jorge Jesus, a ver jogos das suas equipas, mas amanhã (sexta-feira), queremos ganhar", garantiu.



Para o jogo com o Sporting, Nuno Manta Santos não vai poder contar com o defesa Barge, que continua a recuperar de lesão.



O Feirense, sexto classificado da I Liga, com oito pontos, recebe na sexta-feira, pelas 19:00, o líder Sporting, que venceu os quatro jogos e soma 12, num encontro que será dirigido por Artur Soares Dias, d do Porto.