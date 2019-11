Nuno Santos renova com o Rio Ave até 2023

O jogador português, de 24 anos, tinha um vínculo com o emblema vila-condense até 2022, mas estendeu-o, agora, por mais uma temporada.



Nuno Santos, que foi contratado pelo Rio Ave em 2017 ao Benfica, conta esta época com quatro golos apontados, mostrando-se satisfeito pela confiança do clube nesta renovação de contrato.



"Significa a continuidade de uma ligação com um clube que me diz muito e onde tenho tido todas as condições para me desenvolver enquanto jogador. Vou continuar a dar tudo pelo Rio Ave", disse o avançado, em declarações ao site do clube.



Nuno Santos abordou, ainda, os objetivos da equipa na presente época, considerando: "A equipa tem jogadores de muita qualidade em todas as posições. Sabemos que estamos no caminho certo com o trabalho que temos realizado."



O Rio Ave ocupa, atualmente, a sexta posição da I Liga portuguesa de futebol, com 15 pontos somados em 11 jornadas.