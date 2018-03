O 1º FC Porto-Sporting no álbum de recordações

RTP Comentários 02 Mar, 2018, 08:57 / atualizado em 02 Mar, 2018, 08:57 | 1.ª Liga

OS 2 PRIMEIROS JOGOS DE SEMPRE EM CAMPEONATOS NACIONAIS



- Foi em 1934-35 o primeiro clássico de sempre a contar para o campeonato nacional. Quis o sorteio que jogassem na última jornada em Lisboa, no Campo Grande… e assim foi.



- No dia 12 de Maio de 1935 entravam em jogo, o FC Porto com 21 pontos, e o Sporting com 19 pontos. Se o Sporting vencesse era campeão, caso contrário seria o Porto.



- Durante toda a prova FC Porto e Sporting andaram lado a lado, com ligeira vantagem para os portistas, até que a derrota nas Amoreiras frente ao Benfica quase deitou tudo a perder, que se viram na contingência de ter de decidir o campeonato na última jornada em casa do rival direto.



- Sporting-2 FC Porto-2 foi o resultado final, dando assim o primeiro título de sempre ao FC Porto. Carlos Nunes e Lopes Carneiro foram os autores dos golos que valeram o título. Ferdinando e Soeiro foram os autores dos golos do Sporting. “PINGA” não jogou porque estava doente. O húngaro Joseph Szabo era o treinador.



- E logo em 1935 começou a rivalidade! O FC Porto “roubou” o título ao Sporting na última jornada e em Lisboa.



- Mas o primeiro FC Porto-Sporting a contar para o campeonato foi jogado na 1ª volta em Lima;



FC Porto -4 (3 golos de Pinga, Artur Santos) Sporting-2 (Soeiro e Vasco)



- Por isso ficam na história, como os primeiros marcadores de sempre…



Do Sporting a marcar ao Porto – Soeiro.

Do FC Porto a marcar ao Sporting – Pinga.