O jogo com o Tondela vale seis pontos, diz treinador do Feirense

Lusa 13 Jan, 2018, 15:53 | 1.ª Liga

Em conferência de imprensa de antevisão à partida que se joga no domingo, o técnico do Feirense assume que a sua equipa tem de dar tudo.



"É sempre bom somar vitórias e o nosso objetivo é jogar sempre para ganhar. Com o Tondela será mais um jogo difícil entre adversários diretos na luta pela manutenção. É um jogo que vale seis pontos. Por isso vamos com tudo, para vir com tudo", afirmou.



Segundo Nuno Manta Santos, a vitória sobre o Estoril [0-2] na 17ª jornada deu novo ânimo aos seus jogadores, mas alertou a equipa para os pormenores.



"Depois da vitória nota-se que os níveis de ansiedade baixaram. Houve um desanuviar da tensão. Chamei a atenção aos jogadores durante a semana para estarem concentrados e focados nos detalhes. E o jogo com o Tondela vai ser de detalhes", salientou.



O treinador do Feirense recordou ainda que o Feirense vai encontrar um adversário determinado na conquista de pontos.



"Toda a equipa do Tondela é perigosa e experiente. Tem bons jogadores e é muito bem orientada pelo Pepa. Joga de uma maneira simples e objetiva. É uma equipa muito unida e com um espírito grande. É parecida com o Feirense em alguns momentos do jogo. Nunca desiste. Temos de contrariar isso com o nosso espírito", referiu.



Para o jogo com o Tondela, Nuno Manta Santos não poderá contar com Cris, Tiago Gomes e José Valência, todos a recuperar de lesão.



O Tondela, 10º classificado com 19 pontos, recebe no domingo, pelas 16h00, o Feirense, no 13º lugar, com 13 pontos, em jogo da 18.ª jornada da I Liga de futebol.