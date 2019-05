Oficial. Benfica e FC Porto decidem o título no sábado

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Mai, 2019, 07:29 / atualizado em 14 Mai, 2019, 07:29 | 1.ª Liga

O campeonato da I Liga termina este fim de semana com a discussão do título de campeão marcada para sábado | RTP

O Benfica, líder do campeonato, com 84 pontos, recebe o Santa Clara e precisa de apenas um ponto para conquistar o seu 37.º título, enquanto o FC Porto, segundo classificado, com 82, joga em casa com o Sporting (3.º) e só revalida o título se conjugar uma vitória no clássico com uma derrota dos encarnados.





Numa ronda que abre na quinta-feira, com um Belenenses-Nacional que praticamente nada define, o Tondela e o Desportivo de Chaves, 15.º e 16.º, ambos com 32 pontos, defrontam-se no domingo, a partir das 17h30, e decidem entre si quem acompanha Nacional e Feirense na despromoção à II Liga.





No mesmo dia, o Moreirense e o vizinho Vitória de Guimarães, separados por três pontos, discutem o quinto lugar, no jogo que encerra o campeonato e que está agendado para as 20h30.

Programa da 34.ª e última jornada:









Belenenses - Nacional , 18h30





- Sexta-feira, 17 maio





Sporting de Braga - Portimonense, 20h30





- Sábado, 18 maio





Feirense - Desportivo das Aves, 15h30





Marítimo - Boavista, 15h30





Vitória de Setúbal - Rio Ave, 15h30







Benfica - Santa Clara, 18h30





FC Porto - Sporting, 18h30





- Domingo, 19 maio





Tondela - Desportivo de Chaves, 17h30







Moreirense - Vitória de Guimarães, 20h00