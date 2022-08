Onyemaechi reforça Boavista por empréstimo do Feirense

Capaz de atuar como central ou lateral esquerdo, o defesa, de 23 anos, esteve vinculado durante quatro temporadas aos "fogaceiros", cuja equipa principal chegou a representar apenas em 2021/22, quando contabilizou dois golos e uma assistência em 29 encontro.Bruno Onyemaechi tinha começado por se destacar no conjunto de sub-23 do Feirense (2018-2020) e ainda experimentou um empréstimo no Vila Real (2020/21), chegando a Santa Maria da Feira após ter acabado a sua formação nos noruegueses do Lillestrøm.Numa altura em que vai lidando com um impedimento de inscrição de novos atletas, o Boavista oficializou a sua oitava contratação para 2022/23, já depois do guarda-redes César (ex-Bahia), dos defesas Robson Reis (ex-Santos) e Vincent Sasso (ex-Servette), dos médios Masaki Watai (cedido pelo Tokushima Vortis) e Bruno Lourenço (ex-Estoril) e dos avançados Salvador Agra (ex-Tondela) e Róbert Bozeník (cedido pelo Feyenoord).Os "axadrezados", um dos líderes do campeonato, com os mesmos seis pontos de FC Porto, Benfica e Vitória de Guimarães, preparam a visita ao recém-promovido Casa Pia, no domingo, às 15h30, no Estádio Nacional, em Oeiras, em partida da terceira jornada.