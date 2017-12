Otávio continua a ser a única baixa no FC Porto

Lusa 08 Dez, 2017, 14:16 | 1.ª Liga

O médio brasileiro realizou hoje tratamento à lesão na coxa direita e falhou o apronto orientado por Sérgio Conceição, que também não contou com Diogo Dalot, que treinou com a equipa B dos ‘dragões’.



O FC Porto volta a treinar no sábado, no Olival, às 10h00, antes de o treinador fazer a antevisão da visita a Setúbal, em conferência de imprensa.



Os ‘azuis e brancos’, que lideram a I Liga, com os mesmos 33 pontos do Sporting, visitam o Vitória de Setúbal, 16.º com 10, no domingo, a partir das 20h15.