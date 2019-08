Paços de Ferreira contrata avançado brasileiro Getúlio

Lusa Comentários 04 Ago, 2019, 09:37 | 1.ª Liga

"O FC Paços de Ferreira vê chegar mais um reforço para a temporada 2019/20, desta vez para o ataque. Getúlio já está na Capital do Móvel e vai fazer a sua estreia fora do Brasil", pode ler-se no comunicado partilhado nas redes sociais do clube.



O avançado brasileiro, de 22 anos, alinhava no Avaí e, na época passada, contribuiu com sete golos, em 30 presenças na equipa principal, para a subida ao principal escalão do futebol brasileiro, tendo conquistado ainda o título do campeonato catarinense.



No Paços de Ferreira, Getúlio vai ter a concorrência direta de Douglas Tanque e Diogo Almeida, mas o clube ainda não descartou a possibilidade de adquirir mais opções para o ataque.