Paços de Ferreira contrata defesa esquerdo Quiñones

Lusa 01 Ago, 2017, 20:22 | 1.ª Liga

"O plantel está praticamente definido, desde a baliza aos avançados, havendo lugar a um ou outro ajuste. Queremos ainda um extremo e um lateral esquerdo, podendo já dizer que este será o Quiñones, que terá a concorrência forte do Filipe Ferreira, num contrato que será de dois anos", disse Rui Seabra aos jornalistas.



Hector Quiñones, de 25 anos, regressa agora a Portugal, depois de ter representado o FC Porto B, chegando inclusive a disputar dois encontros pela equipa principal, em 2012/13, e o Penafiel, por empréstimo dos ‘azuis e brancos’.



O jogador, que também pode alinhar no lado esquerdo do meio-campo, representava o Junior Barranquilla, da Colômbia, e junta-se na terça-feira aos novos companheiros em Paços de Ferreira.



Rui Seabra, que falava à margem da cerimónia de apresentação do novo patrocinador do clube, realizada hoje na sala de imprensa do estádio, nada adiantou relativamente ao extremo, mantendo igualmente o silêncio em relação aos jogadores excedentes do plantel ou a uma eventual saída de Welthon, que continua a ser um ‘tabu’.



"O Welthon é jogador do Paços e só sairá do clube se surgir uma proposta concreta e pelo valor que pretendemos. Isso ainda não aconteceu e espero que não aconteça. Nesta altura não está a 100%, mas ninguém tem dúvidas do seu valor", afirmou Rui Seabra.



Sem sobrevalorizar o saldo positivo de jogos nesta fase da época (o Paços venceu cinco jogos e empatou quatro), o dirigente reiterou que pediu ao treinador a permanência e que espera da equipa uma época tranquila.



"Queremos a permanência e uma época tranquila. Queremos uma equipa coesa, organizada, a saber estar com a bola e que agrade aos sócios. Esperamos uma época melhor que a anterior, até porque pensamos que o plantel está um pouco mais equilibrado", concluiu.