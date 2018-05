Paços de Ferreira joga tudo por uma vitória

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Mai, 2018, 08:49 / atualizado em 07 Mai, 2018, 08:49 | 1.ª Liga

Os “castores” situam-se na antepenúltima posição com os mesmos 29 pontos dos dois últimos classificados, V. Setúbal e Estoril. Um triunfo permite à equipa respirar com mais alívio de forma a enfrentar a última jornada.



Quanto aos vila-condenses desejam cimentar o quinto lugar e ficar a coberto de qualquer surpresa na última ronda.



Na equipa pacense há uma baixa, Rúben Micael cumpre um jogo de castigo.



O treinador da equipa da capital do móvel, João Henriques, sabe que é imperioso ganhar e por isso encara o jogo com o Rio Ave com o pensamento firma na vitória.



Do lado da equipa verde e branca há duas baixas: Francisco Geraldes e Marcão a cumprirem um jogo de castigo.



Na ideia do treinador dos vila-condenses, Miguel Cardoso, a intenção é pontuar para a equipa se manter firme no quinto lugar.



O jogo tem o início marcado para as 20h00, no Estádio Capital do Móvel.