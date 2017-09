Paços de Ferreira procura primeira vitória na Liga na receção ao Vitória de Setúbal

Lusa 15 Set, 2017, 09:33 / atualizado em 15 Set, 2017, 09:33 | 1.ª Liga

Os pacenses estão no 16.º posto na tabela, com três pontos provenientes de três empates e duas derrotas em cinco jogos, e querem afastar-se da 'cauda' da classificação.



O Vitória de Setúbal, oitavo com seis pontos, procura dar seguimento à fase invicta que atravessa, dado que só perdeu um jogo, na segunda jornada, frente ao Sporting (1-0).



Na quinta jornada, na receção ao Sporting de Braga, a equipa de José Couceiro venceu pela primeira vez, por 2-0, e quererá tentar chegar aos nove pontos e subir ao sexto lugar à condição.



O encontro está agendado para as 20:30 e terá arbitragem de Vítor Ferreira, de Braga.