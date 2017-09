Paços de Ferreira procura primeira vitória no campeonato

Lusa 08 Set, 2017, 16:04 | 1.ª Liga

"A entrega, o compromisso e a garra podem marcar a diferença e a passagem desse compromisso e garra dos treinos [para o jogo] pode levar-nos à vitória", disse Vasco Seabra, em conferência de imprensa.



Para corroborar esta ideia, o técnico pacense destacou as vantagens da paragem dos campeonatos e lembrou que "o fecho do mercado e a estabilização do plantel" permitiram "ter algumas soluções mais solidificadas".



"Estamos mais capazes e confiantes e acreditamos mais, faz-nos pensar que somos capazes de trazer a primeira vitória no campeonato", sublinhou.



Apesar da confiança manifestada, Vasco Seabra reconheceu qualidades ao Tondela e antecipou "um jogo de I Liga, intenso, capaz e agressivo".



"O adversário manteve o treinador e grande parte dos jogadores, é uma equipa com os processos já assimilados, uma equipa agressiva, que luta pelos pontos até à exaustão", afirmou.



O Paços de Ferreira, no 15.º lugar, com dois pontos, e o Tondela, nono, com quatro, defrontam-se no Estádio João Cardoso, em Tondela, a partir das 16h00 de sábado, num jogo que terá arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.