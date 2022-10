Paços de Ferreira quer anunciar novo treinador esta semana

”, disse o dirigente, à margem de um encontro com o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, no estádio do clube.O presidente do emblema pacense lembrou que o plantel está, de momento, a ser orientado por elementos do departamento técnico do clube, a treinar no estádio do Capital do Móvel, sobre a supervisão de Marco Paiva, coordenador do futebol de formação do clube.”, completou.O treinador César Peixoto foi no domingo despedido do Paços de Ferreira, no seguimento da eliminação da equipa na terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, após a derrota (2-0), frente ao Vitória de Setúbal, da Liga 3.César Peixoto, que tinha chegado ao clube a meio da temporada passada, deixa a equipa ao fim de 10 jogos disputados esta temporada, nos quais somou apenas dois empates para a I Liga, na qual segue em zona de descida, no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com apenas dois pontos, mais um do que o lanterna-vermelha Marítimo.