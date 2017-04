Paços de Ferreira sem Bruno Santos e Welthon frente ao Braga

Lusa 22 Abr, 2017, 17:10 | 1.ª Liga

O defesa direito Bruno Santos viu o nono cartão amarelo da temporada no empate 0-0 com o Boavista e vai cumprir castigo, enquanto o avançado Welthon, que já tinha falhado o encontro no Bessa (foi 19.º), também ficou de fora, devido a um traumatismo numa perna.



Em relação ao jogo da última jornada, Minhoca também deixou os convocados, mas por opção técnica, por oposição a João Góis, de regresso aos eleitos, após dois jogos a recuperar de uma entorse no joelho.



Francisco Afonso, a recuperar de uma entorse no tornozelo direito, continua de fora das opções, numa lista de convocados sem João Pinho e Yerjet (guarda-redes), Ricardo e Pedro Monteiro (defesas), André Sousa (médio) e Barnes (avançado), nestes casos por opção técnica.



As duas equipas vão defrontar-se pela 19.ª vez na Capital do Móvel em jogos para o principal campeonato português de futebol, com uma ligeira vantagem dos pacenses, vencedores em oito ocasiões (44%), a última delas na época passada (1-0), contra apenas seis dos bracarenses (33%).



O Paços de Ferreira, no 14.º lugar, com 29 pontos, defronta o Sporting de Braga, quinto classificado, com 51, no estádio Capital do Móvel, no domingo, a partir das 16:00, num jogo que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.