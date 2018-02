Paços de Ferreira tenta ultrapassagem ao Tondela

Mário Aleixo - RTP 09 Fev, 2018, 10:13 / atualizado em 09 Fev, 2018, 10:14 | 1.ª Liga

Posicionado três pontos acima da "linha de água", no 13º lugar do campeonato, o Paços de Ferreira (que empatou 2-2 em Tondela, na primeira volta) viu a sua recuperação interrompida na ronda anterior, ao perder por 3-2 com o Vitória de Guimarães.



O Tondela, apesar de ter mais um ponto conquistado e de ocupar a 11ª posição, apresenta um percurso recente menos favorável, tendo perdido os últimos três encontros que disputou na prova, dois dos quais com equipas em pior situação na classificação: Moreirense e Estoril-Praia.



Os "castores" avançam para o jogo na máxima força.



À partida o treinador dos pacenses, João Henriques, só pensa em ficar por cima do adversário no final do encontro.





Do lado dos beirões há duas ausências por lesão: Junior Pius e Tembeng.Os últimos desaires não desanimam o técnico dos tondelenses e deseja que a equipa mantenha o equilíbrio emocional num jogo que prevê intenso.O encontro tem o início marcado para as 20h30, no Estádio Capital do Móvel.O líder FC Porto entra apenas em ação no domingo, no estádio do Desportivo de Chaves (6º), enquanto os perseguidores Benfica e Sporting, segundo e terceiro da tabela, ambos com menos dois pontos, visitam o Portimonense (10º) e recebem o Feirense (14º), respetivamente.Paços de Ferreira-Tondela, 20h30Rio Ave-Marítimo, 16h00Sporting de Braga-Vitória de Setúbal, 18h15Portimonense-Benfica, 20h30Belenenses-Desportivo das Aves, 16h00Desportivo de Chaves-FC Porto, 16h00Sporting-Feirense, 18h00Boavista-Vitória de Guimarães, 20h15Moreirense-Estoril Praia, 20h00