Palhinha quer fazer grande pré-época e Sporting mantém ambição de ser campeão

“Sermos campeões é a nossa ambição todos os anos. Ainda não conseguimos, mas é um dos meus principais objetivos. Quando vinha da formação olhava para isso como uma meta e o facto de podermos dedicar a todos os que nos apoiam é a maior alegria que temos de dar aos sportinguistas e a nós próprios. É para isso que iremos lutar”, atirou o médio de 22 anos, em declarações ao sítio ‘online’ dos ‘leões’.



O plantel quer fazer “uma grande pré-época, atingindo os índices físicos ideiais” para a nova temporada, e explicou que a integração dos novos companheiros, entre regressos de empréstimo e contratações, é feita com “à vontade”.



“Estou aqui há cerca de um ano e meio ou dois anos, e nunca houve problemas. Sempre tivemos um balneário saudável”, explicou o jogador da formação dos ‘verdes e brancos’.



Sobre a própria evolução, Palhinha considera ter amadurecido. “Há coisas que me fizeram crescer. Só me deram vontade de, esta época, mostrar o meu valor e afirmar-me na equipa”, afirmou.



Em 2017/18, sob o comando de Jorge Jesus, Palhinha cumpriu apenas sete jogos, marcando dois golos, ambos na vitória por 4-2 frente ao Oleiros, na Taça de Portugal, naquela que foi a primeira época completa na equipa principal dos lisboetas.



Na quarta-feira, o presidente da SAD do Sporting, José Sousa Cintra, nomeado pela Comissão de Gestão do clube após a destituição de Bruno de Carvalho, na Assembleia Geral de sábado, e até às eleições, previstas para dia 08 de setembro, anunciou que o treinador sérvio Sinisa Mihajlovic, contratado pela anterior gestão, vai sair do clube.



Segundo Sousa Cintra, “os advogados já comunicaram" isso ao treinador, e o novo técnico está a ser procurado e será apresentado “até segunda-feira”.