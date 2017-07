Patrick Morais de Carvalho quer recuperar SAD e ter um só Belenenses, dos sócios

Lusa 04 Jul, 2017, 20:39 | 1.ª Liga

"Pretendemos ter um só Belenenses, democrático, plural, dos seus sócios, de belenenses para belenenses. É impensável este clima de crispação que se vive entre o clube e a SAD. Esse clima não se pode manter por muito mais tempo. Não há dois Belenenses, há apenas um, que é o dos sócios, portanto pretendemos recuperar o controlo da SAD e do futebol profissional", afirmou.



O presidente dos ‘azuis', que foi reeleito a 03 de junho, falava na cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais, que vão gerir os destinos do clube no triénio 2017-2020.



Patrick Morais de Carvalho elencou "cinco pilares" do novo mandato, o primeiro dos quais precisamente a recompra da maioria do capital social da SAD, que é detida pela empresa Codecity Sports Management, de Rui Pedro Soares.



Os restantes pilares passam por "garantir a estabilidade financeira do clube", "concretizar o projeto de requalificação do complexo do Restelo", "comemorar condignamente o centenário do clube", em 2019, e "garantir a prática desportiva" aos atletas do emblema lisboeta.



Além de Patrick Morais de Carvalho, foram igualmente empossados Pedro Pestana Bastos como presidente da Mesa da Assembleia Geral e José Mourão como presidente do Conselho Fiscal, além de todos os outros elementos que compõem os três órgãos sociais do Belenenses.