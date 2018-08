Paulinho e Bressan nas escolhas de Daniel Ramos para receção ao Portimonense

Lusa Comentários 17 Ago, 2018, 15:56 | 1.ª Liga

Os jogadores do emblema de Trás-os-Montes falharam os dois primeiros jogos oficiais, para a Taça da Liga e para a primeira jornada da I Liga, por estarem castigados.



O treinador do clube ‘flaviense’, Daniel Ramos, chamou 19 jogadores e integrou ainda o avançado Perdigão nas escolhas.



Já o médio João Teixeira vai falhar o encontro da segunda jornada do escalão máximo do futebol português devido a castigo.



O Desportivo de Chaves recebe o Portimonense no sábado, às 16:30, no Estádio Municipal Eng.º Branco Teixeira.



Lista dos 19 convocados:



- Guarda-redes: Ricardo e António Filipe.



- Defesas: Paulinho, Nuno André Coelho, Luís Martins, Nikola Maras, Marcão, Djavan e Filipe Brigues.



- Médios: Filipe Melo, Stephen Eustáquio, Ghazaryan, Bressan e Bruno Gallo.



- Avançados: Avto, William, Niltinho, Perdigão e Platiny.