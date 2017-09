Paulinho renova contrato que o liga ao Portimonense

Lusa 11 Set, 2017, 17:40 | 1.ª Liga

“Paulo Henrique Santos (Paulinho) (…) renovou com o Portimonense até 2022, ficando com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros”, lê-se no sítio do clube.



Segundo o clube, o médio brasileiro, de 23 anos, contratado ao Farense no final da época 2015/2016 e que tem sido uma das referências do meio-campo do Portimonense, “está a ser seguido por vários clubes europeus, sendo um dos jogadores mais cobiçados do plantel, sobre o qual têm chegado ao clube propostas concretas” para a sua transferência.



“Chegaram nos últimos meses várias sondagens e inclusive propostas concretas, tanto de Portugal como do estrangeiro”, lê-se no sítio da internet do clube, ressalvando que “a SAD só equaciona desfazer-se de uma das suas melhores unidades por um preço considerado justo, sem criar instabilidade no grupo de trabalho”.



O Portimonense acredita que a participação na I Liga do futebol português poderá valorizar o jogador e “aumentar substancialmente a sua cotação”.



Na presente temporada, Paulinho marcou dois golos, na derrota na deslocação a casa do Sporting de Braga (2-1) e na vitória com o Desportivo de Chaves (3-1), para a Taça da Liga.



Na época passada, o médio foi um dos jogadores em destaque na equipa algarvia, tendo sido distinguido com o prémio de melhor jogador da II Liga.