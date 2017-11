Paulo Sérgio acredita na força do Sporting em P. Ferreira

Mário Aleixo - RTP 24 Nov, 2017, 12:21 / atualizado em 24 Nov, 2017, 12:21 | 1.ª Liga

O Sporting é segundo classificado a quatro pontos do FC Porto e joga em Paços de Ferreira num jogo tradicionalmente difícil para os “leões”, como lembrou o técnico.





Paulo Sérgio é um observador atento da competição e sabe que a formação liderada por Jorge Jesus tem mais condições e trunfos para vencer.O treinador enumerou alguns dos fatores positivos do atual Sporting como o goleador Bas Dost, o defesa Coates, a frieza de Rui Patrício e as revelações Battaglia e Bruno Fernandes.Frente a um Sporting forte e com muitas soluções estará um P. Ferreira que, na opinião de Paulo Sérgio, é uma equipa que começa a mostrar o rosto do novo técnico Petit.Afinal com Paulo Sérgio no comando os “castores” já impuseram na Mata Real um empate ao Sporting, um dado que no presente só serve para as estatísticas como revelou em declarações ao jornalista Nuno Matos.