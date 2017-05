Pedro Emanuel espera selar permanência do Estoril

Lusa 07 Mai, 2017, 16:32 | 1.ª Liga

Na conferência de imprensa de antevisão da partida com os flavienses, o técnico teceu elogios ao adversário, mas realçou que a "ambição" da equipa será fundamental para garantir a tranquilidade do clube em relação ao futuro.



“Podemos atingir a manutenção e queremos os três pontos. Se não pudermos conquistar três, queremos um. E esse ponto poderá dar-nos outra conversa. Amanhã (segunda-feira), poderá ser esse dia", declarou o treinador português, de 42 anos, acrescentando: “Matematicamente, ainda não temos o primeiro objetivo alcançado”.



Pedro Emanuel reconheceu que o Chaves atravessa um momento "menos efusivo" no campeonato, mas que a sua "posição tranquila" na classificação é um alerta para a "grande qualidade" do emblema transmontano.



"Há nove pontos em disputa, que nos podem permitir subir na classificação. Essa será a ambição que levamos para o campo, sabendo de antemão que teremos pela frente, juntamente com o Feirense, uma das verdadeiras surpresas deste campeonato, pela qualidade que tem apresentado, pelos pontos conquistados e pela posição", frisou.



Em relação às opções para o desafio frente ao Desportivo de Chaves, o técnico estorilista admitiu a possibilidade de efetuar algumas alterações, em função do "desgaste de alguns jogadores", mas recusou que as mudanças possam colocar em causa a competitividade do conjunto da 'Linha'.



"Temos de olhar para a fase adiantada do campeonato, para o desgaste de alguns dos jogadores e para o que outros jogadores que não têm jogado tanto também têm demonstrado para garantir as suas oportunidades. Iremos fazer um outro ajustamento, mas o mais importante é a equipa, a competitividade da equipa e a sua ambição no jogo".



Confrontado com os rumores de transferências que têm marcado a última semana do Estoril-Praia, nomeadamente a possível saída do avançado Kléber, Pedro Emanuel relativizou o peso dessas notícias e lembrou a importância de desenvolver o potencial dos atletas, independentemente do que o futuro possa ditar na constituição do plantel.



"Sabia de antemão a filosofia do clube e as suas ideias para a sua equipa de futebol profissional. Por isso mesmo, o objetivo é promover os jogadores. Os jogadores também sabem que um dos grandes objetivos é potenciá-los, fazendo-os seguir outros caminhos em que todas as partes fiquem satisfeitas. Gosto sempre de ter os melhores, mas mais satisfeito fico quando vejo os meus jogadores valorizados", sentenciou.



O Estoril-Praia, 15.º classificado, com 31 pontos, recebe segunda-feira o Chaves, 10.º, com 37, num encontro da 32.ª jornada da I Liga de futebol agendado para as 20:00, no Estádio António Coimbra da Mota, que será arbitrado por Tiago Antunes (Associação de Futebol de Coimbra).