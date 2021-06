Pedro Gonçalves no meio-campo do onze do ano da I Liga com Palhinha e Sérgio Oliveira

Manuel de Almeida - Lusa

O futebolista do Sporting Pedro Gonçalves foi escolhido pelos capitães e treinadores das equipas da I Liga para o onze do ano, ao lado de Sérgio Oliveira e João Palhinha no meio-campo, informou hoje a liga de clubes.