Pedro Henrique promete Guimarães a lutar pela UEFA

Promovido a capitão depois de Moreno, ex-colega de setor, ter terminado a carreira há dois meses e passado para a equipa técnica vitoriana, liderada por Luís Castro, o brasileiro, de 25 anos, disse que o clube minhoto começou, na segunda-feira, a nova época com as "melhores expetativas possíveis", determinado a melhorar "uma época não tão boa".



"É verdade (que é importante subir na classificação), mas ainda não começou a competição. A meta do Vitória é sempre as competições europeias. A gente vai trabalhar para conseguir esse objetivo", disse, após a apresentação dos equipamentos do Vitória para 2018/19, num centro comercial de Guimarães.



No arranque da sua quarta temporada seguida em Guimarães, o futebolista disse ainda que a formação vitoriana, apesar da "época complicada" que teve, vai estar sujeita à "mesma exigência" de anos anteriores e procurar "trabalhar bem para dar alegrias aos adeptos".



Habitualmente utilizado pelos técnicos Sérgio Conceição (2015/16), Pedro Martins (2016/17 e 2017/18) e José Peseiro (2017/18), Pedro Henrique soma até 86 jogos oficiais pelos vimaranenses e espera, na época recém-iniciada, melhorar o seu rendimento face à época anterior, marcada por "muitas lesões".



O jogador mostrou-se ainda otimista quanto ao trabalho que o novo técnico do Vitória, Luís Castro, pode desenvolver, depois de ter ficado com boa impressão face às suas ideias no "primeiro contacto com ele no campo".



"É um treinador muito inteligente, e tenho a certeza que, com o plano dele de jogo e com a nossa entrega e dedicação, vamos conseguir as conquistas", afirmou.