Pedro Martins diz que continuidade no Vitória de Guimarães é dado adquirido

Lusa 06 Mai, 2017, 16:00 | 1.ª Liga

O técnico dos vimaranenses, que asseguraram na sexta-feira o quarto lugar do campeonato com três jornadas pela frente - Arouca, já no domingo, Benfica e Feirense -, reiterou que se sente "bem" em Guimarães, após questionado sobre alguns rumores sobre uma eventual saída no final da época.



"Há uma semana atrás, provavelmente se queriam desestabilizar este grupo de trabalho, não o iriam conseguir. Tenho um ano de contrato, estou bem aqui. Para mim, é um dado adquirido", respondeu, na conferência antevisão à receção de domingo ao Arouca, da 32.ª jornada da I Liga.



O treinador garantiu, na primeira época em Guimarães, a sua melhor classificação no principal escalão, depois de ter obtido um quinto lugar ao serviço do Marítimo, em 2011/12, e um sexto no Rio Ave, em 2015/16, e vai ainda disputar pela primeira vez a final da Taça de Portugal, ante o Benfica, a 28 de maio, tendo vincado que se sente, neste momento, "melhor treinador" do que no início da época.



"Todos os anos cresço, com novas envolvências e a adaptação a uma realidade e a exigência de um clube com a dimensão do Vitória. Hoje, claramente, sou muito melhor treinador do que era há 10 meses, fruto das experiências que tive", esclareceu.



Pedro Martins concordou ainda que, com o quarto lugar já garantido nesta época, o Vitória de Guimarães voltou a um nível que o fez ser "uma equipa respeitada em todos os quadrantes do futebol português", depois de ter vivido "momentos complicados", como a descida à II Liga, em 2005/06, e os "problemas financeiros gravíssimos", que vieram à superfície na época 2011/12.