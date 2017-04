Pedro Martins diz que "gestão" do quarto lugar requer triunfo em Setúbal

Lusa 27 Abr, 2017, 18:39 | 1.ª Liga

A equipa vimaranense desloca-se na sexta-feira ao terreno do homónimo setubalense com 56 pontos, mais cinco do que o quinto classificado, o vizinho Sporting de Braga, e pode alargar, à condição, a margem para oito pontos em caso de triunfo no Estádio do Bonfim, algo que o técnico minhoto deseja, apesar de considerar a jornada importante, mas não decisiva para a classificação final.



"A nossa gestão é, no próximo jogo, querer vencê-lo. É melhor estar com cinco pontos de vantagem do que cinco de desvantagem, mas isso não nos dá garantias. Ainda temos 12 pontos em disputa, temos adversários de qualidade e não vamos facilitar em absolutamente nada", afirmou na conferência de antevisão ao jogo, marcado para as 20:30 de sexta-feira.



O treinador esclareceu que o plantel às suas ordens está bem "mentalmente" e "fisicamente saudável", que vai procurar manter a "identidade" a jogar fora, até agora responsável pelo segundo melhor registo pontual - 30 pontos em 15 jogos -, atrás do Benfica (33), frente a uma das equipas da I Liga que, a seu ver, "joga muito bem", negando o 'rótulo' de antijogo que já lhe foi colocado nesta época.



"Tivemos enormes dificuldades no nosso estádio [o Vitória de Guimarães venceu por 3-1], porque houve uma equipa que veio jogar muito bem. É típico das equipas do [treinador] José Couceiro. Têm uma cultura de jogo bem definida, com bons executantes, jogadores com experiência, outros com a irreverência da sua juventude", descreveu.



Pedro Martins considerou, por isso, que a turma sadina, 11.ª classificada da prova, com 35 pontos, há três jogos sem triunfos, vai ser um obstáculo de "grau de dificuldade elevado", num jogo que pode valer o sexto triunfo seguido dos vimaranenses, feito pela última vez alcançado na época 1995/96, mas que, segundo o técnico, não vai invadir o grupo com excesso de confiança.



"Somos um grupo responsável. Sabemos que o nosso caminho ainda não terminou. Não vai haver qualquer desfasamento da realidade. Este grupo não vai facilitar de maneira nenhuma, nem perante este cenário tão bom", reiterou.



Questionado ainda sobre a influência da promoção de Abel Ferreira a técnico principal do Sporting de Braga pode ter na luta pelo quarto lugar, Pedro Martins respondeu que o Vitória está apenas concentrado nos jogos da I Liga que restam, tendo referido, depois, que o "foco" na final da Taça de Portugal também desapareceu após a segunda mão das meias-finais, com o Chaves (derrota por 3-1).



"O nosso foco está no quarto lugar e em colocar o Vitória na fase de grupos [da Liga Europa] diretamente. Ninguém está a pensar na final da Taça de Portugal, porque, na altura, iremos trabalhar nesse sentido", esclareceu.



O treinador confirmou ainda que o clube "já há muito tempo" está a preparar a próxima época e que as opções do mercado de transferências de inverno foram tomadas "nesse sentido".



O Vitória de Guimarães, quarto classificado, com 56 pontos, defronta o Vitória de Setúbal, 11.º, com 35, pelas 20:30 de sexta-feira, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.