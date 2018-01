Pedro Martins pede consistência defensiva para vencer em Alvalade

Lusa 29 Jan, 2018, 14:30 / atualizado em 29 Jan, 2018, 14:32 | 1.ª Liga

Depois de encerrar com o Estoril Praia (3-1) uma série de seis jogos sem vencerem, os vimaranenses, oitavos classificados, com 26 pontos, vão defrontar um adversário que, na primeira volta, venceu em Guimarães por 5-0, mas o técnico prometeu um Vitória preparado para lutar pelos três pontos, em Lisboa.

"Fazer comparações com o que aconteceu na primeira volta não faz sentido, até porque o `onze` é radicalmente diferente. O Vitória está mais forte do que há seis meses. Acima de tudo, temos de ser consistentes defensivamente para quem quer vencer num estádio tão difícil como o de Alvalade", disse, na conferência de antevisão ao jogo de quarta-feira (21:00).

O treinador vimaranense considerou que a vitória na Taça da Liga, na final de sábado, em Braga, perante o Vitória de Setúbal (5-4 nas grandes penalidades, após 1-1 no tempo regulamentar), não vai fazer diferença no rendimento do adversário, a seu ver "focado e forte".

"Vamos encontrar um Sporting com uns níveis muito fortes, uma equipa candidata ao título, que tem feito um excelente campeonato. Preparámo-nos para ter o melhor Sporting pela frente. Vamos jogar para ganhar em todas as situações e queremos sair de Alvalade com pontos", frisou.

O técnico realçou, aliás, que, desde que assumiu o comando do Marítimo "há oito épocas" (2010/11), que mantém a "filosofia" de lutar para ganhar em qualquer jogo, mesmo tendo de mudar a estratégia em "função da capacidade do adversário" e de por vezes "jogar mais baixo".

O pedido de consistência defensiva para o duelo com a equipa treinada por Jorge Jesus surge numa fase em que os vitorianos têm, ao fim de 19 jogos na I Liga, 34 golos sofridos, menos cinco do que no final da época passada.

O técnico justificou o registo defensivo com a "pré-época muito complicada", que incluiu a saída do central Josué, para o Anderlecht, e os problemas físicos do central Pedro Henrique, a perda de "jogadores nucleares" como Jubal e Marcos Valente em novembro, e dos médios defensivos Wakaso e Celis em dezembro.

Pedro Martins disse que essas perdas levaram a equipa a perder a "estabilidade" adquirida até novembro, mas mostrou-se convicto de que a equipa está mais perto de a voltar a ter, após as recuperações de todos os lesionados, à exceção de Celis, que "ainda não está na sua plenitude, mas próximo disso".

"A equipa vai ficar muito mais estável a todos os níveis. As minhas equipas não sofrem tantos golos como aquela que tem vindo a sofrer neste ano. Mas é um problema do todo. Começamos a defender a partir do ponta de lança e a atacar desde o guarda-redes. É global", disse.

O Vitória de Guimarães, oitavo classificado, com 26 pontos, defronta o Sporting, segundo, com 47, pelas 21:00 de quarta-feira, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa.

Treinador do Vitória de Guimarães diz que Raphinha "não vai sair"

O treinador Pedro Martins afirmou hoje que o Vitória de Guimarães, oitavo classificado da I Liga portuguesa de futebol, não vai perder jogadores "importantes na estrutura" durante o mercado de transferências de inverno, nomeadamente Raphinha.



O técnico confirmou que o extremo, com 12 golos no campeonato, que tem sido associado a uma transferência para o Sporting, equipa que o Vitória defronta na quarta-feira, para a 20.ª jornada da I Liga de futebol, "treina normalmente" há três dias, após ter estado em gestão de esforço, e vai permanecer no clube, assim como outros elementos "importantes do plantel".



"O presidente já me garantiu que o Raphinha não vai sair. Eu acredito, porque o presidente assume todas as posições que toma. Sobre o Raphinha ou outros jogadores que sejam importantes na nossa estrutura, são jogadores que não vão sair", frisou, na conferência de antevisão ao jogo com os `leões`, agendado para quarta-feira no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Pedro Martins comentou ainda os reforços até agora confirmados pelo clube minhoto neste `mercado` - o avançado Welthon, ex-Paços de Ferreira, e o médio Mattheus Oliveira, emprestado pelo Sporting -, frisando que ambos os jogadores trazem características diferentes ao plantel.



"O Welthon é um jogador diferenciado do Junior [Tallo] e do Rafa [Rafael Martins], com características muito próprias. Permite-nos estruturar a equipa em 4x4x2. O Matheus pode jogar a `oito` ou a `10`. Estamos a precisar de um jogador cerebral, que tenha boa capacidade de passe à distância", esclareceu.