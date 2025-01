Pedro Proença propõe novo modelo de governação para a FPF

O objetivo é "implementar uma nova era de governação" e uma "federação de todos e para todos", suportada na criação de três novos órgãos consultivos, Conselho Superior, Conselho Estratégico e Comissão de Delegados, "capazes de aportar visão e estratégia a todo o futebol, da base até ao topo", lê-se numa nota enviada à Lusa.



Segundo o programa "Unir o Futebol", a governação da FPF é uma das áreas com "maior potencial de melhoria" e o modelo proposto é considerado como "inclusivo, valorizador e representativo de todos os parceiros", nomeadamente as associações distritais e as associações de classe.



Sobre o último ponto, "é evidenciada a obrigação de implementar uma nova relação com a Liga Portugal", defendeu o candidato da lista 1.



O novo Conselho Superior, "que virá a ser presidido por Rui Moreira, será constituído por personalidades de reconhecido mérito, capazes de aportar perspetivas externas e independentes e uma maior ligação à sociedade", de acordo com o programa apresentado.



Já o Conselho Estratégico "integrará representantes da Comissão Executiva da FPF, dos órgãos permanentes e dos sócios ordinários da federação, definindo estratégias que promovam o desenvolvimento do futebol", sublinhou a candidatura de Proença.



Por seu turno, a Comissão de Delegados "será constituída pelos delegados da FPF à Assembleia Geral e promoverá uma maior participação destes no dia-a-dia da federação, valorizando o seu contributo e experiência", acrescentou.



A candidatura "Unir o Futebol" foi formalizada no dia 18 de dezembro, com a entrega das listas para todos os Órgãos da FPF (Direção, Conselho de Arbitragem, Conselho de Disciplina, Conselho de Justiça e Conselho Fiscal).



As eleições dos órgãos sociais federativos rumo ao quadriénio 2024-2028 estão marcadas para 14 de fevereiro de 2025.



Pedro Proença (Lista 1) e Nuno Lobo (Lista 2) são os dois candidatos à sucessão de Fernando Gomes na presidência da FPP, e tiveram os elencos das respetivas listas confirmadas pela comissão eleitoral em 09 de janeiro.