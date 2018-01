Pepa antevê jogo "muito intenso" com rival direto, mas quer vencer

Lusa 13 Jan, 2018, 15:57 | 1.ª Liga

É o segundo de dois jogos em casa, depois de um empate frente ao Vitória de Setúbal (1-1), que segundo Pepa "foi um jogo menos conseguido", mas realçou o ponto somado, importante para os objetivos da manutenção.



"Sabíamos que dois jogos em casa eram uma oportunidade para fazer seis pontos, e não fugimos dessa responsabilidade, mas não se queria fazer destes encontros jogos de vida ou de morte", justificou.



O Tondela fez a melhor primeira volta desde que chegou à I Liga, e o técnico considera que a segunda volta vai ser muito à semelhança do que aconteceu na partida com os sadinos: "Foi um jogo com duas equipas a não quererem perder e isto vai ser muito assim até final".



"Queremos prolongar os 20 minutos que tivemos no jogo com o Setúbal, e sinto que a equipa quer e vai responder dentro de campo, focada na procura da baliza adversária e na conquista dos três pontos", disse, considerando que será essa a receita para vencer o jogo frente ao Feirense.



Quanto ao adversário, Pepa vê muitas semelhanças entre as duas equipas.



"O que costumam dizer de nós, que somos combativos, intensos, `chatos´ no bom sentido, o Feirense é igual, e é por isso que antevejo que será um jogo muito intenso, `rotativo´ e um bom espetáculo", acrescentando querer a sua equipa "ligada à ficha até final”, caso contrário terá “problemas”.



Após um empate na abertura do campeonato em Santa Maria da Feira (1-1), Pepa lembra que as contas do confronto direto são também importantes, e, também por isso, diz que o jogo de domingo "é para vencer".



O jogo entre o Tondela, décimo classificado, com 19 pontos, e o Feirense, 13.º, com 17, da 18.ªjornada da I Liga de futebol, está marcado para domingo às 16h00, no Estádio João Cardoso, em Tondela.