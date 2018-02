Pepa diz que a derrota no Estoril é "passado" e confia em "resposta positiva"

Lusa 03 Fev, 2018, 16:15 | 1.ª Liga

Pepa espera "um jogo intenso frente a uma equipa bem organizada e muito agressiva, bem diferente" daquela que o Tondela defrontou "na primeira volta".



"O campeonato tem situações de confronto direto entre tantas equipas, o que só demonstra estar mais competitivo do que nunca, com todas as equipas ao barulho, e longe de estar decidido o que quer que seja", frisou.



Após 20 jornadas, o Tondela segue no 10.º lugar da tabela, com 22 pontos, mais sete do que o Estoril Praia, que segue no 17.º posto, o primeiro que custa a descida à II Liga.



"Os nossos piores jogos tiveram sempre a seguir uma resposta cabal. Vivemos de pontos, e sabemos disso, mas para isso é preciso ter em campo uma equipa coesa e com atitude positiva. Acredito que isso vai acontecer no jogo com o Moreirense", afirmou.



O técnico do Tondela desvalorizou ainda a influência do fecho do mercado de janeiro, nomeadamente a saída do internacional venezuelano Osório, emprestado ao FC Porto, manifestando "total confiança" nos jogadores à sua disposição, sem esconder o "orgulho pelo papel do Tondela na valorização do jogador".



Pepa comentou ainda as multas de que tem sido alvo por parte da Liga, pelo fato de não possuir o nível 4 de treinador, que o impede, por regulamento, de estar na zona do banco a dar indicações aos seus jogadores.



"É uma mágoa que tenho, mas não me condiciona. As multas, é pena, mas não posso fazer nada, mas não escondo a mágoa pela situação. Antigamente, bastava um mês para tirar o nível 4, agora são precisos 10 anos", lamentou.



O técnico do Tondela insistiu: "Que culpa têm os treinadores de em pouco tempo, como foi o meu caso, passarem da Distrital para a I Liga", questionou.



"Fiz a inscrição, mas não me deixaram. Lamento, mas não posso fazer nada, mas isso não vai condicionar a minha atitude no banco", rematou.



O jogo entre o Tondela, 10.º Classificado com 22, e o Moreirense, 15.º, com 16, da 21ª jornada da I Liga, está marcado para domingo, às 16:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela.