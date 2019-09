Pepa diz que Paços de Ferreira está preparado para visita a Guimarães

Lusa Comentários 28 Set, 2019, 15:09 / atualizado em 28 Set, 2019, 15:10 | 1.ª Liga

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, Pepa reconheceu que ter vencido o Aves na última jornada (2-1), representando o primeiro triunfo do Paços na I Liga, foi "muito bom" e "saboroso", mas "já é passado" e, por isso, "mais do que grandes euforias, há a noção do que é preciso fazer, daquilo a que tem de se dar continuidade e muita coisa a melhorar".



"A equipa está preparada para o que tem de fazer dentro de campo, amanhã [domingo]. Sinto a equipa bem, foi uma boa semana de trabalho, a estratégia foi bem interpretada. Agora, é colocá-la em prática. O trabalho está feito e é chegar o dia de amanhã [domingo] para desfrutarmos do jogo e conseguirmos o nosso grande objetivo, que são os três pontos", disse Pepa.



O técnico pacense relativizou a ausência de Welthon, titular nos dois últimos jogos, por estar cedido pelo Vitória de Guimarães, afirmando que o mais importante em qualquer estratégia da equipa é o "jogar à Paços", "a equipa saber o que tem de fazer dentro do campo, independentemente do sistema e dos nomes". E, em sua opinião, pouco importa se a estatística é 'amiga' do Paços nos jogos que realiza em Guimarães.



"O que vamos encontrar é um estádio cheio. Precisamos, e muito, do apoio dos nossos adeptos contra uma equipa muito competitiva, competente, com várias opções, e aproveito para desejar as melhoras ao Ivo. Domingo é à tarde, é normal o estádio estar cheio. Temos de desfrutar desse momento e fazer tudo por tudo para irmos para o meio da tabela com os três pontos, porque depende de nós", afirmou.



Para Pepa, cada jogo, nesta liga, é "uma autêntica guerra" e, para o Paços, agora que subiu um degrau na classificação, "o importante é não baixar, não recuar, ou andar num sobe e desce".



"Mais do que o efeito emocional da chicotada, é ter essa capacidade, todos nós, jogadores e equipa técnica, de não dar passos atrás no que foi conquistado dentro de campo. O número de faltas subiu e a equipa tornou-se muito mais agressiva, no jogo com o Aves, por exemplo. Depois, há os duelos ganhos, há muitas coisas positivas a manter e a potenciar e as outras é o contrário, há que melhorar", concluiu.





O Paços de Ferreira, no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com quatro pontos, defronta o Vitória de Guimarães, sexto, com nove, no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 16:00 de domingo, em jogo da sétima jornada da I Liga.~





Paços de Ferreira sem Welthon e André Micael em Guimarães



A ausência de Welthon, cedido pelo Vitória de Guimarães, é a principal nota da lista de convocados do Paços de Ferreira, hoje divulgados, para o jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, no domingo, em Guimarães.



O avançado brasileiro regressou a Paços no fecho do mercado, foi titular em Famalicão (derrota por 4-2) e frente ao Desportivo das Aves (vitória por 2-1), mas não vai poder defrontar o Vitória de Guimarães, que o cedeu e com quem tem contrato, sendo a principal ausência entre os eleitos de Pepa.



Além de Welthon, o técnico pacense, que mantém a tendência de convocar 19 elementos, também não vai poder contar com o central André Micael, expulso por acumulação de cartões amarelos diante do Aves.



Para os seus lugares, Pepa convocou o lateral Jorge Silva e o extremo Yago, repetindo, por outro lado, a confiança no médio Vasco Rocha, pela segunda vez convocado.



Bernardo Martins é o único elemento do plantel entregue aos cuidados do departamento médico, não integrando, também, os convocados Marco Ribeiro (guarda-redes), Kevem (defesa), Matchoi (médio) e Diogo Almeida (avançado), todos por opção.



No histórico de confrontos entre Paços e Guimarães, os pacenses têm ligeiro ascendente nos jogos disputados na 'cidade berço', com seis vitórias contra cinco dos minhotos, num total de 19 confrontos para o principal campeonato.



