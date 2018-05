Pepa diz que Tondela vai ser "sério e profissional" no jogo com Vitória de Setúbal

Lusa Comentários 12 Mai, 2018, 16:18 / atualizado em 12 Mai, 2018, 16:18 | 1.ª Liga

Pepa aponta à passagem da barreira dos 40 pontos como objetivo final do Tondela na temporada e para isso vai até Setúbal "com o pensamento na vitória e nos três pontos", disse na antevisão à partida da 38ª. jornada da I Liga.



"Temos noção do que está em jogo (Vitória de Setúbal joga pela manutenção), até porque passámos pelo mesmo na época passada, mas não nos passa pela cabeça outra coisa que não seja ganhar", disse o treinador dos `auriverdes´.



Sobre o adversário de domingo, o Vitória de Setúbal, Pepa lembra que "é um histórico" do futebol português, mas não é isso que vai condicionar a estratégia para o jogo no Bonfim, garantindo que a sua equipa se vai apresentar em campo de forma "séria e profissional" com o foco na barreira dos 40 pontos, "e isso, só ganhando o jogo".



Numa época em que o Tondela tem batido os seus recordes, desde que chegou à I Liga há três épocas, Pepa diz que a sua equipa quer "mais e mais e mais", porque é um grupo "muito ambicioso".



"É natural que a equipa tenha descomprimido um pouco desde que se garantiu a manutenção", considerou ainda a propósito do jogo da passada jornada, (derrota em casa por 2-1 com o Vitória de Guimarães), "mas a época ainda não terminou e há mais 90 minutos para jogar e mais um jogo para ganhar", recordando que esta época já por duas vezes o Tondela defrontou os sadinos, e perdeu as duas vezes, mas "que à terceira seja de vez", desejou.



Sobre as anunciadas alterações do modelo competitivo na I Liga na próxima época, com a descida de três equipas, face à prevista integração do Gil Vicente em 2019/2020, Pepa não tem dúvidas de que a luta pela manutenção vai ser "ainda mais difícil" e o campeonato "mais competitivo".



Sobre a sua continuidade em Tondela na próxima época, Pepa foi evasivo, repetindo o que já disse antes: "Há vontade das duas partes, mas vamos esperar."



O jogo entre o Vitória de Setúbal, 18.º classificado com 29 pontos, e o Tondela, 10º com 38, da 38.ª e última jornada da I Liga, está marcado para domingo, pelas 18:00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.