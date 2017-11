Pepa espera em Portimão jogo bem disputado e com golos

Lusa 23 Nov, 2017, 15:21 | 1.ª Liga

"Arrisco-me a dizer que vai ser um jogo com golos, bem disputado e aberto, porque são duas equipas que procuram o golo. Não é por acaso que são duas equipas com este número de golos [marcados]", sustentou.



Na conferência de imprensa de antevisão da deslocação a Portimão, Pepa sublinhou que tanto o Tondela [15 golos marcados) como o Portimonense [com 20] jogam "o jogo pelo jogo", sempre "de olhos postos na baliza".



"Sabemos da dificuldade que vamos ter, com uma viagem muito massacrante, mas também tudo está a ser feito para que no sábado estejamos a mil", referiu.



Sobre o adversário, o treinador ‘auriverde' destacou que é "uma equipa muito forte" e que tem "individualidades muito acima da média".



"Tem também um treinador [Vítor Oliveira] que, para além de ser um grande treinador, é um grande homem. Um homem que tem dado muito ao futebol e é bom vê-lo de volta à I Liga", acrescentou.



Tondela e Portimonense ‘dobraram’ o primeiro terço do campeonato com os mesmos 12 pontos, partilhando ainda o ataque como ponto forte.



"O Portimonense tem o quarto melhor ataque da prova, nós também lá estamos perto, mas temos de estar precavidos para essa situação. Reconhecemos o valor do adversário, mas temos, acima de tudo, de olhar para nós e fazermos o que temos de fazer, melhorar o que temos de melhorar e errar o menos possível", concluiu.



Portimonense, 11.º classificado, com 12 pontos, e Tondela, 10.º, igualmente com 12, defrontam-se às 16h00 de sábado, no Portimão Estádio, em Portimão, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

Situação dos árbitros é lamentável

O treinador do Tondela lamentou que se continue a alimentar o clima de suspeição que se vive em relação aos árbitros, uma vez que estes são seres humanos e, como tal, também erram.



"É uma vergonha isto que está a acontecer, pois os árbitros são homens, também podiam ser uma mulher, mas são seres humanos como nós! Eu erro e sou o primeiro a dizer, agora claro que não erro de propósito", justificou.



Na conferência de imprensa de antevisão da deslocação a Portimão, no sábado, às 16:00, Pepa sublinhou que "os árbitros erram e vão continuar a errar", no entanto, "é triste" que se continue a alimentar esse assunto.



"Porquê alimentar isso? Quem gritar mais alto é que condiciona?", questionou.



Aos jornalistas, o treinador dos ‘auriverdes’ aludiu ao facto de já se falar tão pouco de clubes como o Tondela, Desportivo de Chaves, Moreirense ou Portimonense.



"Com esta pouca vergonha que anda por aí, menos se fala ainda. A própria comunicação social alimenta isso: alimenta, alimenta, começa a ficar gordo e a ocupar o espaço todo do futebol", apontou.



No seu entender, é importante dar mais espaço ao que é realmente o futebol, com entrevistas a jogadores de futebol ou até análises táticas às equipas.



"Só quero que isto termine, pois é dentro de campo que se ganham os jogos, independentemente de rivalidades e grandezas de clubes. Somos todos grandes, temos de ter respeito e saber andar nesta vida", concluiu.



O treinador do Tondela comentava assim os recentes acontecimentos na arbitragem, com um primeiro pedido de dispensa e, já de madrugada, com a posição da Associação Portuguesa de Árbitros (APAF) em viabilizar os jogos do próximo fim de semana, mas a deixar um pedido de dispensa, que observa um prazo regulamentar de 20 dias.



A APAF fez saber que a ausência dos árbitros em jogos acontecerá, caso não se verifiquem vários pressupostos exigidos pela classe, como a total ausência de insinuações da parte de clubes e agentes desportivos que coloquem em causa a honra e o bom nome dos árbitros.